Bahçeli, 2023 için start verdi

TBMM'deki grup toplantısında partililerine seslenen MHP lideri Bahçeli, 2023 seçimleri için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bahçeli "Adım adım 2023, il il Anadolu teması ile herkese ulaşacağız. Ayak basmadık yer bırakmayacağız. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler doğrultusunda milletimize dertleşeceğiz, sertleşen kutuplaşmayı beraber yarmak için emel birliği, inanç birliği yapacağız." dedi.
Yayınlanma: 10:51 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında partililerine seslendi.
Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:
* Yeni bir siyasi çalışma ile sahada insanlarımızla bir aradayız. Halkımızla özlem gideriyoruz. Onları dinliyor, gelecek hedeflerimizi paylaşıyoruz.
* Kafalarda biriken soru işaretlerine cevaplar vermeye çalışıyoruz. Türkiye’nin her köşesindeki kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, iş adamlarımıza, çiftçilerimize el uzatıyoruz.
* Adım adım 2023, il il Anadolu teması ile herkese ulaşacağız. Ayak basmadık yer bırakmayacağız.
“CHP’NİN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATACAĞIZ”
* 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler doğrultusunda milletimize dertleşeceğiz, sertleşen kutuplaşmayı beraber yarmak için emel birliği, inanç birliği yapacağız.
* Tarihine sırt çevirmiş, işgal edilmiş CHP’nin gerçek yüzünü her zeminde, her yöremizde anlatacağız.
* Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde HDP ile ittifakını, terörle mücadele karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le bağını koparışını tek tek CHP’ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız.
* CHP’nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu’ya gönderiyorum.
“CUMHUR İTTİFAKI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR”
* Cumhur İttifakı olarak geleceğe sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. 2023’te lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek olan Türkiye sevdalılarıyız.
Cumhur İttifakı mücadelesini sürdürüyor ve devam edecek. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz.
* Parti olarak Türkiye merkezli yeni bir dünya tesis etme anlayışını kendimize siyasi misyon olarak belirledik. Bunu başarmanın yolu Türkiye’yi zilletin dayatmalarından kurtulmasıdır.