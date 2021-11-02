Bahçeli, 2023 için start verdi

* Cumhur İttifakı olarak geleceğe sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız. 2023’te lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek olan Türkiye sevdalılarıyız.

Cumhur İttifakı mücadelesini sürdürüyor ve devam edecek. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz.

* Parti olarak Türkiye merkezli yeni bir dünya tesis etme anlayışını kendimize siyasi misyon olarak belirledik. Bunu başarmanın yolu Türkiye’yi zilletin dayatmalarından kurtulmasıdır.