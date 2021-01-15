Genel başkanlar corona aşısı oldu

Siyasi parti liderlerini aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Meclis'te temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim” paylaşımında bulunmuştu.

Bakan Koca’nın davetine MHP, CHP ve İYİ Parti genel başkanlarından olumlu yanıt geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener aşı olduklarını sosyal medya hesaplarından duyururken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuk olduğu bir radyo programında bugün ya da yarın aşı olacağını açıkladı.

“TÜM HAKLIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli corona aşısı olduğunu duyurdu. Aşı olduğu anın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Bahçeli, paylaşımına “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum” notunu düştü.

“TOPLUMA ÖNAYAK OLMASI İNANCIYLA AŞI OLDUM”

İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca’nın daveti üzerine aşı olduğunu duyurdu. Akşener konuyla ilgili paylaşımında “Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan aşı açıklaması: Ben de olacağım

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü aşısı oldu