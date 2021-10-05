Bahçeli: ABD’nin şuursuz yöneticileri Türkiye’yi ne sanıyorlar?

TBMM'nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında partililere seslenen MHP lideri Bahçeli, "ABD, 'silah almayın' diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken aynı anda Suriye'nin kuzey doğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir? Teröristlerle ittifak içinde olan bu ülkenin şaşkın ve şuursuz yöneticileri Türkiye'yi ne sanıyorlar?" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim’de başlayan yeni yasama yılında ilk grup toplantısını TBMM’de gerçekleştirdi.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Yeni yasama yılının aziz milletimize, milletvekillerine ve parti gruplarına hayırlı olmasını diliyorum.

* Sorunların ve zihni kurcalayan soruların varlığına işaret ettiğinin de farkındayız. Taşıdığımız sorumlulukların fevkinde hareket etmeye kararlıyız. Taviz çukuruna devrilmeden, yolumuza ve tarihi yolculuğumuza şevkle devam edeceğiz.

“MHP TÜRK MİLLETİNİN SESİDİR”

* Ülkemize ve milletimize daha fazla ne yapabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz. Bunu inançla, itinayla yapıyoruz. Huzur diyoruz huzurlu bir geleceğin kilitlerini açmak için çırpınıyoruz.

* Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yönelik çözüm önerilerimiz vardır. Teslimiyet anaforuna düşmeden, taviz çukuruna devrilmeden tarihi yolculuğumuza devam edeceğiz.

* İradesi sıra dağlar gibi duranlardanız. MHP, Türk milletinin sesidir. Türkiye’nin beka siperidir. MHP, Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye’nin muazzam sinerjisidir.

“YAPAMAZSINIZ DİYENLERE GÜLÜP GEÇECEĞİZ”

* Önümüzü kesmek isteyenler olacak. Bir kez daha onları bomboş hayalleri ile baş başa bırakacağız. Doğru duracağız dengeli olacağız milletimizin derdi ile dertleneceğiz. Bizler Türkiye sevdalısıyız.

* MHP yaparsa en iyisini yapar, davamızın haklarını savunacağız. Yapamazsınız diyenlere gülüp geçeceğiz. Nerede bir mazlum varsa elinden tutacağız. Nerede bir hain çıkmışsa tam karşı cephesinde yerimizi alacağız.

DAVA ARKADAŞLARIMA RAHMETLER DİLİYORUM

* Geçtiğimiz pazar günü Ankara toplantımız öncesinde elim bir Trafik kazası hepimizi ziyadesiyle üzmüştür. Dava arkadaşlarımızı taşıyan bir minibüs kaza yapmıştır. Ahmet Kömeç ile Murat Sevinmiş kardeşlerimiz hayatlarını kaybetmiş, 14 dava arkadaşımız yaralanmıştır.

* Elimizden gelen bir şey yoktur, acılarımızı paylaşarak hafifletmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Dava arkadaşlarıma rahmetler diliyor, halen tedavi altında bulunan dava arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum.

“ADALETSİZLİK VE EŞİTSİZLİK KORKUNÇ SEVİYEDE”

* Dünya ne eski dünya, insan ne eski insandır. Yığılan açmazlar ve çarpıklıklar hepimizin gündemini meşgul etmektedir.

* 2020'de şiddetin maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmış. Karşımızdaki küresel tablo umut saçan durumdan çok uzak.

* BM, 5 ülkenin tekeline girerek onların yüksek yayılmacı politikalarına kılıf hazırlamakla meşguldür. Adaletsizlik ve eşitsizlik korkunç seviyelerdedir.

“SOÇİ ZİRVESİ MEVCUT STATÜKOYU CANLI TUTMUŞTUR”

* Başta Rusya olmak üzere aynı coğrafyayı, aynı kıtayı paylaştığımız müessir ülkelerle de ters düştüğümüz konu başlıkları, anlaşma ve uzlaşmada zorluk çektiğimiz sorun alanları vakidir.

* Hükümet, maharet ve makuliyetle, takip ettiği çok yönlü ve aktif diplomasiyle farklı dönemlerde farklı çıkarları çatışan taraflarla aynı masaya oturabilme, Türkiye'nin haklarını savunabilme dinamizmine sahiptir. Bu bir denge siyaseti değil, dirayetli siyaset numunesidir. Soçi Zirvesi, mevcut statükoyu canlı tutmuştur.

“ABD’NİN ŞUURSUZ YÖNETİCİLERİ TÜRKİYE’Yİ NE SANIYOR”

* Türkiye olarak neyi ne zaman nasıl alacağımızın ihtiyaç duyulan hesabını yalnızca büyük Türk milletine vereceğimizin herkesin bilmesinde yarar vardır.

* ABD yönetimi yeni yaptırımlarla bizi tehdit ediyormuş. Varsın etsinler. Yaptırım var diye Türkiye’nin şerefini hiç kimseye çiğnettirmeyiz.

*ABD, ‘silah almayın’ diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken aynı anda Suriye’nin kuzey doğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir?

* PKK, YPG’ye suikast ve saldırı silahlarını bedelsiz vermeyi kendisine hak görüyor da milli güvenliğimizi korumak amacıyla temin ettiğimiz silahlar mı gözünüze batıyor? Teröristlerle ittifak içinde olan bu ülkenin şuursuz yöneticileri Türkiye’yi ne sanıyorlar?