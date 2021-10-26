Bahçeli: AYM nerede bir hain varsa, onlarla yan yanadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması çağrısını yineledi. Osman Kavala kararı üzerinden AYM'yi eleştiren Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, onlarla yan yanadır. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli’nin gündeminde rejim tartışmaları, büyükelçi krizi ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları vardı.

Muhalefeti rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmakla suçlayan Bahçeli, “Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir. Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyet'tir, sistemin adı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu ikisini birbirlerine karıştıranların zihniyeti fukara olduğu için akılları da ukaladır.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan Bahçeli, “Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını, gerçek demokrasiyi getireceklerini söylüyor. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa yanlış söylüyor, komik durumlara düşürüyor. Akıl hocalarını gözden geçirmesinde bize göre yarar vardır. Bu gidişle dost gördükleri postuna samanı dolduracaklardır.” ifadelerini kullandı.

10 büyükelçinin Kavala çağrısını Türkiye’ye karşı bir muhtıra olarak niteleyen Bahçeli, “ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ülkelerinin Ankara büyükelçileri muhtemel devlet ve hükümet başkanlarının teşviki hatta talimatı ile Mehmet Osman Kavala'nın avukatlığına soyunmuşlardır. Yürüyen bir yargısal sürece müdahale olmaya teşebbüs etmek gibi bir skandala imza atmakla kalmamışlar, görevlerinin sınırlarını tamamen aşmışlardır. Bu 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda çağrı yapmışlardır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını harekete geçirmiş, ağız birliğiyle konuşmalarını dayatmıştır. Şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur” diye konuştu.

Osman Kavala kararı üzerinden Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan Bahçeli, AYM kapatılsın çağrısını da yineledi. Bahçeli “Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir hain, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa, onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş'ın yanında duran bu mahkemedir. Sorosçu fitnenin yanında konuşlanan bu mahkemedir. Dağda sözde hak aradıklarını söyleyen caniler maalesef Anayasa Mahkemesi'nin açılan kapısından rahatlıkla içeri girmişlerdi. Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin” dedi.

CUMHURİYET MİLLİ BİR TERCİHTİR

Bahçeli’nin satırbaşları şöyle:

* Zamanın çarkı kesintisiz döndükçe, ya güvenli sahillere çıkarız ya da hamlığın ve çiğliğin dehlizlerinde kaybolur gideriz. Ya huzurlu bir hayatı kendi irademizle seçeriz, ya da huzursuzluğun girdabında ömrün tükenmesini hüzünle seyrederiz.

* Esasen tercihlerimiz kim olduğumuzun işareti, nasıl bir hayat istediğimizin de ifadesidir. Türk milleti her şeyin en güzeline layık olmasının yanında bu zorlu ve zahmetli hedefe pek çok kördüğümü çözme mahareti göstererek kendi tercihleriyle vasıl olmuştur. Dayatmayı, esareti reddetmiş, köleliğe hayır demiştir.

* Cumhuriyet milli bir tercihtir. Dönemin şartları gereği en doğru, en münasiptir. Tarih bize gösteriyor ki değişim rüzgarı esmeye andan itibaren nice çatılar uçmuş, nice statükolar sarsılmıştır.

“BAZI MAKSATLI CAHİLLER…”

* Cumhuriyet’in ilanı ile tetiklenen güçlü değişim ne milleti ne de devleti değiştirmiştir. Değişen yalnızca siyasal rejim olmuştur. Asırlarca birbirlerine eklemlenerek vücuda gelen Türk devlet zinciri halkalarına 29 Ekim 1923 tarihinde sonuncusunu eklemiş bize göre konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.

* Bazı maksatlı cahiller Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlının reddi mirası ile kurulduğunu söylese de bu iddia tamamen uydurma ve tarihsel gerçekliklere tamamen terstir.

* Türkiye Cumhuriyeti’ni Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet, asker, bürokrat ve vatansever yürekleri milletimizin soylu iradesine dayanarak kurmuştur.

* 1913’te fes takıp imparatorluk coğrafyasında düşman kovalayan vatan evlatları 1923’te bu defa kalpak giyip vatan topraklarından düşmanları atarak cumhuriyeti fiile geçirmişlerdir. Tarihte kurulan her Türk devleti bir öncekinin eseridir.

“REJİMİN ADI CUMHURİYET SİSTEMİN ADI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİDİR”

* Bu bilinçle önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet’in kuruluşunu gururla kutlayacağız. Cumhuriyet kutlu bir emanettir. Anadolu topraklarındaki varlığımızın son 98 yılı Cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir ve 100. yıla 2 yıl kalmıştır.

* Cumhuriyetin vasfı millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemedir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hedef tahtasına koymuşlardır.

* Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir. Türkiye’de rejimin adı Cumhuriyet’tir, sistemin adı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Bu ikisini birbirlerine karıştıranların zihniyeti fukara olduğu için akılları da ukaladır.

“FETÖ VE PKK’NIN DÜMEN SUYUNA GİREN PARTİLER”

* Cumhuriyetin ardında Çanakkale Zaferi’nin heybeti, Milli Mücadele’nin haşmeti varken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır.

* Cumhuriyet tarihin dar patikasında zalimlerin hunhar baskıları altında, Türkiye artık yoktur diyen emperyalistlerin saldırıları karşısında milletin varoluş onuru olarak ortaya çıkmıştır.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise parlamenter sistemin duvara tosladığı, başkentimizin bombalandığı, 251 millet evladının şehit olduğu bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuş ve serpilmiştir.

* Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itiraz edip ne dediği muamma olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem peşinde koşanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için hazırda bekleyen FETÖ’nün ve PKK’nın dümen soyuna giren siyasi partilerdir. Bunların sadece siyasetleri değil vicdanları da emperyalistlerin kurşun askeri haline gelmiştir.

“DOST GÖRDÜKLERİ POSTUNA SAMAN DOLDURACAK”

* Sistem krizine oynayan suyu bulandırarak devleti ve milleti aciz düşürmek için fırsat kollayanlar yabancı muhbirleridir.

* Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasi olmadığını, gerçek demokrasiyi getireceklerini söylüyor. Kılıçdaroğlu’na kim ne söylüyorsa yanlış söylüyor, komik durumlara düşürüyor. Akıl hocalarını gözden geçirmesinde bize göre yarar vardır. Bu gidişle dost gördükleri postuna samanı dolduracaklardır.

* Türkiye’de demokrasi yok demek egemenliğin yegane sahibi Türk milletine en ağır hakaret, en soysuz suçlamadır. Kılıçdaroğlu ya bilerek ya da cehaletinin oyununa gelerek hem devlete hem millete adeta kazan kaldırmıştır. Böylesi bir şahsın CHP Genel Başkanı olması inanılmayacak bir talihsizdir.

* Kılıçdaroğlu’nun gözü ile bakınca her yer zillet, her şey rezalettir. Bu şahıs aziz Atatürk ile çelişmektedir. 100. yıl dönümünde Cumhuriyet’in hakkını ve hukukunu müdafaa edecek zillet değil millettir.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları bazında bir ilgisi kalmıştır. Ne CHP eski CHP’dir ne de Türkiye zillete müsaade edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Türkiye’yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız, ya kıracağız.

“CUMHURİYET BEDAVA KAZANILMAMIŞTIR”

* Herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş bir milli ekonomiyi, terörün kökünü kazımış ve felç etmiş bir bünyeyi, dünyaya Türkçe bakan bir dış politika mimarisini el birliği ile, Cumhur İttifakı ile sağlayacağız.

* İrademiz ve gücümüz Büyük Türk Milleti’dir. Türkiye Cumhuriyet toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet içinde, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laikliğin tahribatı ve tenkisatı imkansızdır. Bu milletin devletin varlığı ile kimin sorunu var ise bizim de onlarla sorunumuz sonuna kadar olacaktır.

* Alayını her cephede karşılayacağımız iyi bilinmelidir. Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır, işbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyet’e düşmanlık Cumhur’a düşmanlıktır. Demokrasi İttifakı’ndan bahsedenler Milli Mücadeleden intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır.

* Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin tercihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır, devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. Bir kere yükselen bayrak bir daha düşmeyecektir. Bizim mutabakat zeminimiz Türkiye’dir.

OSMAN KAVALANIN AVUKATLIĞINA SOYUNMUŞLARDIR

* 18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi twitter hesabından seviyesiz bir açıklama yapılmış, ilaveten 9 devletin büyükelçisi de bu açıklamaya iştirak ederek devam eden bir davanın faili ile ilgili Türkiye’ye hukuksuz bir çağrıda bulunmuşlardır. Uluslararası hukuk ile demokratik teamüller çiğnendiği gibi Türkiye’nin iç hukuk düzeni ve egemen eşitliği onlu büyükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır.

* ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ülkelerinin Ankara büyükelçileri muhtemel devlet ve hükümet başkanlarının teşviki hatta talimatı ile Mehmet Osman Kavala’nın avukatlığına soyunmuşlardır. Yürüyen bir yargısal sürece müdahale olmaya teşebbüs etmek gibi bir skandala imza atmakla kalmamışlar, görevlerinin sınırlarını tamamen aşmışlardır.

* Bu 10 büyükelçi Osman Kavala’nın serbest bırakılması konusunda çağrı yapmışlardır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını harekete geçirmiş, ağız birliğiyle konuşmalarını dayatmıştır.

* Şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur. İç ve dış işgal cephesinin makyajı dökülmüştür. Kavala, Soros’un kuryesidir, Gezi’nin kışkırtıcısıdır. Gezi olaylarına bir park ötesinde anlam ve misyon yüklenmesinde aktif pozisyon üstlenen, bu amaçla sivil toplum kuruluşlarına insan sağlayan açık toplum vakfının Türkiye piyonu bu şahıstır.

“AYM, NEREDE BİR HAİN VARSA ONLARLA YAN YANADIR”

* Kavala, PKK’yı rasyonel politikalar yürüten bir örgüt olarak nitelendirerek teröre çanak tutmuştur.

* Kavala, 18 Ekim 2017’de İstanbul’da yakalanmıştır. 29 Aralık 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştır.

* Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa, onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş’ın yanında duran bu mahkemedir. Sorosçu fitnenin yanında konuşlanan bu mahkemedir.

* Dağda sözde hak aradıklarını söyleyen caniler maalesef Anayasa Mahkemesi’nin açılan kapısından rahatlıkla içeri girmişlerdi.

“AYM KAPATILMASIN DA TERÖRLE MÜCADELEYE SÜNGER Mİ ÇEKİLSİN”

* Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, 30 bin TL tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Şu adaletsizliğe bakın ki hem canımızı alıyorlar hem paramızı alıyorlar. Çünkü failin, katilin, teröristin hak ihlaline kaldığını iddia eden bir mahkemenin şehitlerimize, gazilerimize, yetimlerimize söyleyecek tek bir sözü olamaz.

* Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin.

* Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar. Haydi buyursunlar, FETÖ’cüler ile bölücüler ile ilgili süren mahkemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır.

* Teröre yardım ve yataklık yapan vekillerin dokunulmazlıklarının süratle görüşülmesi gerekmektedir.

* Kavala’nın avukatı arayıcılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuru Türkiye aleyhinde sonuçlanmıştır. Farklı bir karar alınsa şaşırırdık, bu mahkeme kararı Avrupa’nın elinde koza dönüşmüştür. Yunanistan’a kimseden en ufak bir itiraz gelmemektedir.

“BÜYÜKELÇİ TÜRKİYE’YE BİR NEVİ MUHTIRA VERMİŞTİR”

* 10 büyükelçi Soroscu Kavala ile aynı mevziye girerek Türkiye’ye bir nevi muhtıra vermiştir. Bu muhtıra ahlaksızlıktır, egemenlik haklarımıza suikasttır, bağımsızlığımıza kumpastır. Bunlardan dolayı gayri meşrudur.

* 10 büyükelçi hem Viyana Sözleşmesine hem Anayasaya aykırı hareket etmişlerdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Büyükelçiler hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasi onuruna sabotaj yapmışlardır. 10 ülkenin büyükelçisi bahse konu sözleşme ve anayasa kapsamında zaten istenmeyen adam haline çoktan gelmiştir.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN CESUR VE KARARLI DURUŞU…”

* Dün ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Viyana sözleşmesinin 41.maddesine teyit ettiklerine yer verilmiştir. Diğer büyükelçilerde aynı açıklamayı yapmıştır.

* Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde önemlidir. Türkiye kum torbası değildir. ABD’nin 18 Ekim bildirisinden geri adım atması önemlidir.

“KAVALA, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALIDIR”

* Kavala ile ilgili hüküm verilirse önce cezasını burada çekmesi, daha sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birinin ülkesine gönderilmesi artık zarurettir. Herkes haddini bilsin, saygısızlığa tahammülümüz yok. Batılı ülkelerin Türkiye yaklaşımları dostane değildir.

* Raporda yanlı değerlendirmeler hakimdir. Türkiye’nin üyelik hususundaki tercihi açıktır. Hem doğu hem batı diyoruz, iki yöne de bakıyoruz. Onurlu, egemenlik haklarına saygı esasına dayanan üyelik olursa ne ala…