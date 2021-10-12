Bahçeli’den Erdoğan’ın sağlığıyla ilgili açıklamalara sert tepki

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşu MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili açıklamalara sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı üzerinden polemik yaparak, yalan ve tevziratları yayarak aşağıların aşağısına düşenlere and olsun itibar etmeyeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Kim Türk gençliğini yok sayıyorsa adını anmıyorsa biliniz ki küstahlık içindedir. Gençliğimiz yüz akımızdır.

* Onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak siyaset kurumunun ana görevidir. Gençlik baş tacımızdır. Türk gençliği varsa ana ve bacılarımızın sayesinde vardır.

* Batı dünyasına hakim olan değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluk yol açmaktadır.

* Türkiye’nin önünü kesmek, ilerleyişini engellemek için tetikte bekleyen iç ve dış işgal çetesi milli direncimizi sekteye uğratmanın hesabındadır. İşin özünde oynanan oyunun gizlenecek bir yeri kalmamıştır.

* Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Bu masada sahtelik vardır, hepsini geçtik hiyanetin daniskası vardır. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar, hava kokluyorlar ancak arka kapıda birbirlerine tuzak kuruyorlar.

* Bir yapmadıkları altın günleriydi, zannediyorum yakında bunu da gerçekleştirecekler. Muğlak ifadelerle gündem kirliliğine neden oldukları da meydandadır. Bunlar ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sistemi toplantıları için TBMM’de bir araya gelmişlerdir.

* HDP’yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya ulaştıklarını açıklamışlardır. Bunların neresi dürüst, neresi temizdir? PKK’nın tutsağı, FETÖ’nün kuklası CHP’nin iradesi mi kalmıştır?

“BUNLARA BOŞUNA ZİLLET DEMİYORUZ”

* Bir terör örgütü elebaşı Aziz Atatürk’ün kurduğu partiye ayar veriyor buna karşılık bir tek CHP yöneticisi de ‘Ey katil sen ne diyorsun?’ diyemiyor. Buna cesaret dahi edemiyor. Korkuyorlar, çünkü iradelerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar. Bu bir rezalet değil midir?

* Biz bunlara boşuna mı zillet diyoruz? Şu ibret verici kepazeliğe bakar mısınız? İP Başkanı bu aralar yine il ilçe gezen CHP Genel Başkanı gibi davranan İBB Başkanı’nı Fatih’e benzetmiş, Kılıçdaroğlu’nu ters köşeye yatırmak için hamle yapmıştı.

* Kılıçdaroğlu da misilleme yaparak İP Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı hayalini suya düşürmüştür. Bunlar birbirlerini aldatmakla, kandırmakla uğraştırmaktadırlar. Yalan, iftira, ayak oyunu bunlardadır.

* Şimdi de güçlendirilmiş parlamenter sistem adında bir çalışmayla meşgullerdir. CHP’nin 2-3 Ekim 2021 tarihindeki Abant toplantısı zilletin kavşak noktalarını açığa vurmuştur. Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Özerklik ve federasyon gayesi CHP’ye nüfuz etmiştir.

“ANAYASA’DAN ATATÜRK’Ü ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?”

Bununla birlikte CHP'nin gizli gündeminde Anayasa'nın ilk dört maddesini kaldırmak esastır.

Sabıkalı bir milletvekili kalemiyle hazırlandığı anlaşılan; “Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritası” Kılıçdaroğlu'nun önsözüyle kaleme alınmıştır.

* Siz bakmayın bu önsözün sahibine, bunun gerisinde PKK'nın hain dokunuşu, siyasi bölücülerin iğrenç telkinleri bulunmaktadır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum, kıvırmadan cevap vermesini, kaçak güreşmemesini bekliyorum.

Soru 1: Anayasa'dan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Soru 2: Anayasa'ya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz?

Soru 3: Türk vatandaşlığı kavramı yerine “Anayasal yurtseverlik”, Türkiye yerine “Ülke”, Türkiye devleti yerine “Cumhuriyet”, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine, “Türkiye Cumhuriyeti insanı” kavramlarının getirilmesini amaçlıyor musunuz?

Soru 4: Demokratik muhalefet diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda ve yörenizde görüyor, bunlara kucak açıyor musunuz?

Soru 5: Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz?

* Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorularım gayet basittir. Ya evet diyeceksin, ya da hayır. Boş kağıt vermen halinde bütün sorulara evet dediğin anlaşılacaktır. Yüreğin yetiyorsa, çiğ süt içip karın ağrısı çekmiyorsan konuş ve sorularıma cevap ver.

* Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir masallarını geç, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin CHP'nin bir milletvekilinin; “keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse” diyecek kadar gözünü ve gönlünü kararttığı herkesin bildiği bir beyanattır.

“CHP, HDP’NİN UŞAĞI HALİNE GELMİŞTİR”

* Bugünkü CHP yönetimi HDP’nin uşağı haline gelmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK ile ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunların proje süsüne dönüşmüştür.

* Hainler tarafından yapılan saldırıda şehitlerimiz olmuştur. Elbette acımız büyüktür ama sorulacak hesabımız da büyük olacaktır. Milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun.

* Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır ancak saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ifade yoktur. Korkma, itiraf et, PKK’ya tek bir laf et. Kaygılanma, bu seni sadece ve sadece insan yapar.

* CHP böyle de HDP nasıl peki? YPG ve PKK’yı kınayan tek bir mesajını duymadım. Numune de olsa tek bir açıklamalarını duyan var mı? Bunlar yüz karasıdır, demokrasi infazcısıdır.

“BENİM AĞZIMI KAPATACAK BABA YİĞİT DAHA ANASINDAN DOĞMADI”

* HDP’nin kapatılmasına yönelik ifadelerim terörizmin maşalarını rahatsız etmiş. Onları yalnızca rahatsız etmeyeceğiz, iki dünyada da ellerimizle yakalarından tutacağız.

* Bu bölücü ahmaklar nerede yaşıyorlar bilmiyorum ama benim ağzımı kapatacak bir baba yiğit henüz anasından doğmadı. Şehitlerimizin kanlarına sessiz kalırsak, görmezden gelirsek onurumuzla birlikle şerefimizi kaybetmiş oluruz.

* Biz MHP’yiz, biz Cumhur İttifakı’yız herkes ederi kadar konuşursa karşımızda siyasi bölücülerden ağzını açıp da bir şey söylemeye kimsenin hakkı olamaz.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN POLEMİK YAPANLAR…”

* Ana dilde eğitim, anayasal teminat altında yeni bir ortaklık devleti kurulması, İmralı canisine özgürlük talepleri, etnik kimliklerle bölücü siyasetin yoğunlaşması karşısında Cumhur İttifakı karşısında tek nefes, tek yürek olacağız.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı üzerinden polemik yaparak, yalan ve tevziratları yayarak aşağıların aşağısına düşenlere and olsun itibar etmeyeceğiz.

İlginizi Çekebilir Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya tebrik telefonu