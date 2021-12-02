Bakan Akar: Ciddi bir sınırlama ile karşı karşıyayız

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar geçmişte parası verildiği hâlde alınamayan silah sistemlerinin olduğunu hatırlatarak, "Bunun için yerli ve millî üretim bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizden maalesef temin, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzeme ile alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta. Dolayısıyla ciddi bir sınırlama ile karşı karşıyayız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 76/62 mm Millî Deniz Topu'nun test atışı için Konya'daki Karapınar Atış Alanı'na gitti.

Burada düzenlenen törende konuşan Millî Savunma Bakanı Akar, Millî Deniz Topu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni silah sisteminin yapımında emeği geçenleri kutlayan Bakan Akar, “Bu yapılan çalışmaların hiçbiri son değil. Bunların her biri bir sonraki aşamanın başlangıcıdır. Çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız.” diye konuştu.

“CİDDİ BİR SINIRLAMA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Geçmişte parası verildiği hâlde alınamayan silah sistemlerinin olduğunu hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Bunun için yerli ve millî üretim bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizden maalesef temin, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzeme ile alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta.

Dolayısıyla ciddi bir sınırlama ile karşı karşıyayız. Onun için arazide silahlı kuvvetler personeli canı, kanı ile ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile büyük kahramanlık ve fedakârlıklar yaparken savunma sanayisinde çalışanlarımızın da onlara benzer şekilde fedakârlık ve kahramanlıkla üretim, planlama ve tasarım faaliyetlerine aralıksız devam etmeleri bir mecburiyettir.

Daha düne kadar piyade tüfeklerimiz dahi kendi üretimimiz değildi fakat şimdi hafif silahlarımızın tamamı, zırhlı araçlarımız, helikopterlerimiz, İHA, SİHA, gemilerimiz, Fırtına toplarımız… Bunların daha da ötesine geçmek üzere çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz ve bugüne kadar başardıklarımız, bundan sonra başaracaklarımızın önemli bir göstergesidir.”

“TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE”

Dost, müttefik ve kardeş ülkelerin de Türkiye'den büyük beklentilerinin olduğunu aktaran Bakan Akar, “Önümüzdeki engelleri aşarak inşallah Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz.” dedi.

“MKE ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAK”

MKE'nin yapılan çalışmalarda önemli rolü olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Yeni kimliği ile MKE çok daha süratli, bunun örneklerinden biri şu anda karşımızda, rekabetçi, güçlü, etkin şekilde çalışmalarını sürdürecek ve faaliyetlerini çok daha yüksek boyutlara taşıyacaktır. Çeşitli yorumlar yapılmakta. MKE'nin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait. Bunun dışında buradaki bütün denetim, kontrol hepsi de Bakanlığımıza ait.

Burada herhangi bir şekilde birtakım yorumlar yapmak anlamsız, yersizdir. Burada yapılması gereken, geç bile kalındığını herkesin görmesidir. Bu şekliyle MKE çok daha başarılı olacak, çok daha büyük hizmetleri yapacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.”

“HAKLARIMIZI ÇİĞNETMEDİK, ÇİĞNETMEMEKTE KARARLIYIZ”

Yerli ve millî savunma sanayisinin önemine bir kez daha vurgu yapan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve Silahlı Kuvvetleriyle bir bütün hâlinde güçlü bir ülkedir. Bunun bilinmesi, görülmesi lazım.

Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız.”

“DENİZDEKİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK”

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da Millî Deniz Topu'nun önemine değinerek “Denizdeki gücümüze güç katacak önemli bir başarı hikâyesinin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz. Millî Deniz Topu, yerli ve millî savunma sanayimizin geldiği seviyeyi göstermesi açısından büyük başarıdır” diye konuştu.

Üretimin kısa sürede tamamlanmasını önemli olarak nitelendiren Oramiral Özbal, Millî Deniz Topu'nun buradaki testlerin ardından liman, seyir testlerinin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlanması sonrasında Bakan Akar tarafından verilen “ateş serbest” talimatı ile Millî Deniz Topu'nun test atışı gerçekleştirildi.

Başarıyla yapılan atışın ardından Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi hatıra fotoğrafı çekildi. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere de Millî Deniz Topu ile yapılan ilk atışın boş kovanını Bakan Akar'a hediye etti.

İlginizi Çekebilir Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 9 milyon Suriyelinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz