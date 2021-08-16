Bakan Akar: Kabil’deki personelin güvenliği birinci önceliğimiz

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, bununla ilgili her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

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Afganistan’da Taliban’ın Kabil’e ilerleyişinin ardından, Türkiye’nin koruma görevi üstlendiği Kabil Havaalanı’nda personelin son durumu Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi tarafından görüşüldü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, devam eden faaliyetlerin değerlendirildiği video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK”

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilginin verildiği toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

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