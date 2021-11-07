Bakan Akar ve komutanlar İran sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, İran sınır hattında incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Van’a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Akar’ın ayrıca 6’ıncı Hudut Tugay Komutanlığı’nda sancak tevdi törenine katılacağı bildirildi.