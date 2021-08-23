Bakan Akar’dan iltica merkezi kurulacağı iddiasıyla ilgili açıklama

Türkiye ve Pakistan'da iltica merkezi kurulacağı iddiasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar, "Öyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun katılımıyla Afganistan’daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanındaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Akar, çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

“MÜMKÜN DEĞİL”

Bakan Akar, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, İngiliz basınındaki Savunma Bakanı Wallace’ın makalesinde geçtiği iddia edilen ve Türkiye ve Pakistan’da iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki iddiaları hakkında, “Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan’dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil” ifadelerini kullandı. İHA