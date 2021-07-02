Bakan Akar’dan Tank Palet Fabrikası açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arifiye ilçesinde tank paleti fabrikasını ziyaretine eşlik etti. Bakan Akar ziyaret sırasında konuşma yaptı.

“BU FABRİKAYLA ALAKALI HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYOR”

Bakan Akar, şunları kaydetti:

* Bu fabrikayla alakalı herkes bir şey söylüyor. Peşinen şunu söyleyeceğiz, bilenler bilmeyenler duysun; burası tank ve palet değil, tank paleti fabrikası olarak kuruldu. Tank paleti yapıyoruz, daha sonra obüsler yapıldı. Şimdi de büyük azim ve kararlılıkla tank yapmak için çalışıyoruz.

* Şu anda dost ve müttefik bildiklerimizden örtülü, açık ambargolar var. İstediğimiz malzemeleri alamıyoruz. Dolayısıyla ordumuzun ihtiyacı olan harp silah, araç ve gereçlerini yerli ve millî yapmak mecburiyetimiz var.

* Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle, desteğiyle, sizlerin de alın teriyle, bugüne kadar yapılan çalışmalarla çok şükür Allah’a, Türkiye’de savunma sanayisinde % 70’lere varan millîlik ve yerlilik yakaladık.

* Bundan sonra da hep beraber çalışmak suretiyle bunu çok daha yukarılara taşıyacağız. İnşallah Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan tüm silah, araç gereç ne varsa bunları biz sağlayacağız, siz sağlayacaksınız.

“BURADAKİ DEDİKODULARA HİÇ BAKMIYORUZ”

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihindeki en yoğun günlerini yaşadığını dile getirerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece ülkemizin hak ve menfaatlerini değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de hakkını, hukukunu savunmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Bir taraftan personelin eğitimi, öğrenimi, tatbikatı yapılırken, diğer taraftan da kahraman Mehmetçiğin ileri teknoloji ürünü harp silah, araç ve gereçleri ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

* İşte onları da siz sağlayacaksınız. Buradaki çalışmalarla bunlar sağlanacak. Bizler bugüne kadar binlerce yıllık tarihimizden gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizle ülkemiz, milletimiz, egemenlik ve bağımsızlığımız için ne yapmamız gerekiyorsa yaptık, yapmaya çalışıyoruz. ‘Alet işler el övünür’.

* Dolayısıyla Mehmetçiğin silaha ihtiyacı var. Bunun sağlanması lazım. Buradaki dedikodulara hiç bakmıyoruz, elimizden gelen neyse bunları yapmaya çalışıyoruz.

* Üç kıtada hak ve menfaatlerimizi, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mücadelemizi yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürüyoruz Allah’a çok şükür.

“BURADA BAŞKA BİR MAKSAT VE NİYET YOK”

Bu başarılarda Mehmetçiğin büyük başarı, kahramanlık ve fedakârlık gösterdiğini vurgulayan Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kullandığı İHA’lar, SİHA’lar, toplar, tanklar, zırhlı araçlar, bunlar da çok önemli. Dolayısıyla bunları biz yapmak zorundayız. Vermiyorlar. İstiyoruz vermiyorlar. ‘Vermiyoruz’ da demiyorlar. Dolayısıyla bunları görmemiz lazım. Bunun için biz elimizden gelen neyse yapmamız lazım.

* Burada yapılmak istenen şey; kamunun, askerî fabrikalarımız var, millî savunmanın, aynı zamanda buna ilaveten de özel teşebbüsün, üniversitelerimizin sahip olduğu bilgi ve tecrübeden de yararlanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

* Bu manada burada bugün Arifiye’deki çalışmalar yapılıyor. Burada başka bir maksat ve niyet yok. Burası Millî Savunma Bakanlığının, mülkiyeti oraya ait.

* 2 senedir söyledik; hiçbir işçimizin, hiçbir kardeşimizin herhangi bir şekilde özlük haklarında geriye gitme olmayacak. Bunun için bize düşen ne varsa çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla isteklerinizi ilgili makamlara ilettik, takipçisi olacağız.