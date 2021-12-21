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Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen’den ‘ek zam’ açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

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Bakan Bilgin ile görüşen Memur-Sen’den ‘ek zam’ açıklaması

Memur-Sen heyeti, ‘Ek Zam’ talebi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ek zam talebimizi, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için Ek Zam görüşmelerimizin başlamasını istedik” ifadelerini kullandı. (İHA)

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