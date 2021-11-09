Bakan Bilgin’den Lütfü Türkkan açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şehit kavramı bizim dinimizde, tarihimizde, kültürümüzde kutsal bir kavramdır. Bizim kutsallarımıza saygısızlık edenlere, bu konuda duyarsız kalanlara milletimiz gerekli cevabı verecektir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP Zonguldak İl Başkanlığı’nda partililerle buluştu. Terör örgütü PKK üzerinden Türkiye’ye saldırıldığını belirten Bilgin, “Türkiye’ye düşman olan bir terör örgütü üzerinden Türkiye’ye saldırıyorlar. Türkiye’ye saldıran kiralık bir örgüt. Cinayet örgütü bu. Türkiye’de iç savaş çıkarmak istiyorlar. Cumhuriyetin 100’üncü yılında ihracatımızı 1 trilyon dolara çıkarmamız lazım. Bunu başardığımızda, tüm beklentileri hayal kırıklığına dönüşecek. Milletimizin desteğiyle bunu yapacağız. O zaman Türkiye bir yıldız gibi bu coğrafyada parlayacak” dedi.

Bilgin, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’la ilgili bir soru üzerine “Şehit kavramı bizim dinimizde, tarihimizde, kültürümüzde kutsal bir kavramdır. Bizim kutsallarımıza saygısızlık edenlere, bu konuda duyarsız kalanlara milletimiz gerekli cevabı verecektir. Hiç endişeniz olmasın. Bu tür milletimizin kutsallarına dönük tavır alanların geçmişte millet tarafından cezalandırıldığını gösteren birçok örnek vardır. Onun için bu konuda duyarsızlıkları da milletimiz affetmeyecektir” dedi. DHA

İlginizi Çekebilir İBB Meclisi'nde Lütfü Türkkan gerginliği