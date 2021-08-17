Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan'daki son duruma ilişkin telefonda görüştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç- Radman ile de Afganistan’daki son duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İlginizi Çekebilir İngiltere 'Afganistan' konulu sanal G7 toplantısına ev sahipliği yapacak