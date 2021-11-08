Bakan Gül’den Bakan Soylu’ya üstü kapalı yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birkaç gün önce "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine tepki gösterdi. Gül, Soylu'nun ismini anmadan "Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" dedi.

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Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” ifadelerini kullanmıştı…

“BİZİM REHBERİMİZ HUKUKTUR”

Soylu’nun bu sözlerine yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı’nın Ankara’da bir otelde düzenlediği ‘Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu’, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in katılımıyla gerçekleşti.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bakan Gül, masumiyet ve lekelenme derken aslında insan onuruna saygının konuşulacağını söyleyerek, siyaset ve hukuk anlayışında devletin temelinde adalet, adaletin temelinde de insanın var olduğunu ifade etti.

4. Yargı Paketi'nde yapılan düzenlemeyle hakkında ifade vermesi için karar verilen vatandaş için uygun bir süre tanınarak, vatandaş hakkındaki yakalama kararına son verildiğini hatırlatan Gül, şu ifadeleri kullandı:

* İhtiyaçlara göre sürekli güncellenen bir reform iradesi vardır. Bakın en son çıkan yargı paketinde 4. yargı paketinde bildiğiniz gibi sırf ifade almak amacıyla düzenlenen yakalama emirleri nedeniyle bir mağduriyet oraya çıkıyordu.

* Mesai saati dışında ansızın otelde, havalimanında, yolda bu ifade sebebiyle yakalama uygulamaları söz konusuydu ve buna son veren düzenleme yaptık.

* Bugün itibariyle 6 bin 200 vatandaşımız bundan yararlandır. İfade almak üzere tebligat çıkıyor ama bu kişi otelde, hastanede, başka bir yerde karşısına çıktığında eğer bu kanun olmasaydı o kişi hakkında savcının huzuruna derhal çıkarılma imkanı vardı ama burada makul bir süre getirilerek vatandaş ve insan merkezi bir değerlendirme ortaya konmuş oldu.

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