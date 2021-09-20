Bakan Karaismailoğlu: Emek hırsızlığına da müsaade etmeyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp, yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı’na katıldı. TCDD’yi, Avrupa’nın 6’ncı dünyanın da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Muhalefetin ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek. Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp, yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne; Marmaray’a, Avrasya Tüneli’ne, İstanbul Havalimanı’na, Osmangazi Köprüsü’ne ‘İstemeyiz’ dediler. İzmir Otoyolu’na, Kuzey Marmara Otoyolu’na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü’ne de karşı çıktılar. Bu gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri dikkate almadık. Devlet aklıyla yolumuza devam ettik. Neticede bu eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi” diye konuştu.

“BUGÜN İTİBARİ İLE DE DEMİRYOLU EN ÇOK YATIRIMIN YAPILDIĞI BİRİNCİ ULAŞIM MODU KONUMUNDADIR”

Bakan Karaismailoğlu, “Hükûmetlerimiz döneminde, ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlarımız içinde demiryollarımız en çok yatırımın yapıldığı ikinci ulaşım modu olmuştur. Bugün itibari ile de demiryolu en çok yatırımın yapıldığı birinci ulaşım modu konumundadır. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve destekleri ile bu alanda atılan büyük adımları, geçen yıl açıkladığımız ‘Demiryolu Reformu’ sayesinde daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde, ulaşım ve haberleşmeye yapılan yatırımlarımız içinde demiryollarımız en çok yatırımın yapıldığı ikinci ulaşım modu olmuştur” ifadelerini kullandı.

“MARMARAY’I KULLANAN YOLCU SAYISI 600 MİLYONU AŞTI”

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Onlar ‘İstemeyiz, yapamazlar’ dedi, biz tabii ki yaptık. Böylece bugüne kadar Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı 600 milyonu aştı. İlk yük treninin geçtiği 17 Nisan 2020’den bugüne dek 1108 tren, 990 bin ton yükü Marmaray üzerinden taşıdı. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının; yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışmasıdır. Projemiz; 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbulumuzun değerine değer katacak çok önemli bir projedir.”

“PROJEMİZ İLE CİDDİ EKONOMİK TASARRUFLAR DA SAĞLAYACAĞIZ”

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Projemizde; 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet karayolu geçidi ile, 3 adet yaya ve 1 adet de karayolu üst geçidi bulunacaktır. Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2023-2053 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte; Karayolu bakım ve işletme açısından 425 milyon euro, çevreye olan etkilerin azalmalarından dolayı 117 milyon euro ve zaman kazancı olarak da yaklaşık 243 milyon euro olmak üzere; toplamda 786 milyon euro üzerinde tasarruf sağlayacağız. Biz, halka hizmeti, Hak’ka hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Mega kentte toplu taşımayı ihmal edenlere karşın İstanbul’un ihtiyacı olan hizmeti götürmek üzere gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın demo alanında incelemelerde bulundu. (DHA)