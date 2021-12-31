Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını belirterek, "2021de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşı öncesi Bolu’da Karayolları işçileri ile bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu ilk olarak TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde bulunan Karayolları İşletme Şefliğinde işçilerin yeni yılını kutladı.

İşçilerle bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi’ne gitti. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Karayolları çalışanları tarafından karşılanan Bakan Karaismaioğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 2022 yılında hayata geçirilecek projelerle ilgili şunları söyledi:

*2021de startını verdiğimiz Kanal İstanbul Projesi, 2022 yılında projenin ilerleme hızına hız katacağımız en önemli gündemlerimizden biri olacak. Kanal İstanbul ile dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğiz. Türkiyenin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl sembollerinden birisi olacak 1915 Çanakkale Köprümüzü ve Malkara Çanakkale oto yolumuzu 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız.

*Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını da 2022 yılı sonunda işletmeye açacağız. Konya Karaman hızlı tren projemizi 8 ocakta hizmete alıyoruz. Yüksek Hızlı Tren hatlarımızı lojistik bir süper güç olma yolunda daha verimli kılacak, yük taşımacılığı için de kullanacağız. Ulusal çapta tamamladığımız, ilerleme kaydettiğimiz ve planladığımız demiryolu yatırımlarımızın yanı sıra, kent içi raylı sistemler için de güçlü bir yılı geride bırakıyoruz.

*Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. Altı ilde yapımı süren 10 projemiz var. 2022 yılı çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin hayata geçeceği bir yıl olacak.

“YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK”

Bakan Karaismailoğlu 2022 yılının mevcut projelerin bitirilip, yeni projeleri hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını belirtertti. Projeleri anlatmaya devam eden Karaismailoğlu şunları söyledi:

*Saatte 120 kilometre ile ‘Türkiyenin En Hızlı Metrosu’ unvanına sahip olacak 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosunu, bu hatta önce Kağıthane-Havalimanı arasını ardından Gayrettepe-Kağıthane arasını işletmeye açacağız.

*31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Kirazlı-Başakşehir hattının, Bakırköy ile bağlantısını doğrudan sağlayacak Bakırköy -Bahçelievler- Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hatlarını da 2022 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ankarada süren çalışmamızda Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattını da 2022 yılı sonuna doğru açmayı hedefliyoruz.

*Tandoğan-Keçiören Metrosunu kullananlar bu proje bittiğinde 2022 yılı içinde Kızılaya aktarmasız ulaşabilecekler. Güneydoğunun sanayi ve ekonomi alanında en üretken illerinden biri olan Gaziantepin kent içi toplu taşıma sistemi Gaziray Projesi de 2022 yılında bitirdiğimiz projelerden biri olacak.

*Ayrıca önümüzdeki yıl, millî elektrikli trenlerimiz raylarda olacak. 2021 yılında reform alanı olarak ilan ettiğimiz demiryollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları yeni yılda katlayarak sürdüreceğiz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Tokat Havalimanını da 2022 yılı ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çukurova Havalimanının da yapım çalışmaları hızla devam ediyor ve 2022 yılı bitmeden hizmete alacağız.

Bakan Karaismailoğlu, işçilerle birlikte yemek yedikten sonra Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliğinden ayrıldı. DHA

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