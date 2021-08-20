Bakan Koca, 5 ildeki yeni gelişmeyi açıklayarak uyardı

Corona virüsü aşılamasıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Kastamonu, Kırşehir, Diyarbakır, Muş ve Bitlis'teki yeni gelişmeyi paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yapılan aşılarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Düşük riskli il sayısının 36’ya yükseldiğini belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

* KASTAMONU ve KIRŞEHİR düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 36'ya yükseldi.

* DİYARBAKIR, MUŞ ve BİTLİS %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranlarıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdiler. DİYARBAKIR, MUŞ ve BİTLİS Turuncu iller arasında.

“AŞI İLE BAŞARACAĞIZ”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından “Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız” uyarısında bulundu.

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