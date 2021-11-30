Yeni vaka sayısı ve can kaybı arttı! Bakanlık aşıyla ilgili kritik verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 207 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca "Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Kasım Salı gününün verilerine göre, 359 bin 420 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 25 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 25 bin 216 yeni vaka tespit edilirken 207 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 24 bin 498 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA AŞI VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Corona virüsü verileriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun” uyarısında bulundu.

DÜN 24 BİN 317 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 29 Kasım Pazartesi gününe ait verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edilirken 189 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 358 bin 816 test yapılırken, 23 bin 273 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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