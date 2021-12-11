Bakan Pakdemirli: Gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi” dedi.

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AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenmesi planlanan Teşkilat Akademisinin İzmir ayağı gerçekleştirildi.

“AVRUPA’DSA 1. SIRADAYIZ”

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik tarım için ilave destek verdiklerini, su ürünlerini de destek kapsamına aldıklarını ifade ederek, “Hayvancılık desteği en yüksek seviyeden yapılıyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 1. sıradayız. Gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretimi de devreye alarak çiftçimizi koruma kalkanı altına aldık” dedi.

“GÖNÜL MESELESİ”

2021 yılında çok ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Aynı sağlık çalışanlarımıza yaptığımız gibi geceleri ışıkları kapatıp açarak orman kahramanlarımızı destekleyelim isterdim. Ormanlarımızdaki yangınları söndürürken şehitler verdik. Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi. Bizim gönül vermiş bir orman teşkilatımız ve orman kahramanlarımız var. Bu vesile ile şehit olan ormancılarımıza Rabbimden rahmet diliyorum” diye konuştu.

Yüzde 32'ler civarında olan oy oranını 2019'da yüzde 38,6'ya kadar yükselttiklerini hatırlatan Pakdemirli, “İzmir'de deprem oldu, biz vardık. Geçen gün deprem konutlarını teslim ettik. Ne acıdır ki İzmir'in belediye başkanı ortada yoktu” dedi. İHA

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