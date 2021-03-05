Bakan Selçuk yüz yüze eğitime katılım oranını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk ziyaretini Hatice Aslan İlk ve Orta Okulu’nda gerçekleştiren Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Burada çocuklar ile okul bahçesinde sosyal mesafeli şekilde oyun oynayan Selçuk, risk haritasına göre şehirlerdeki okulların durumunda değişkenlik olabileceğini belirtti. Yüz yüze eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu liselerde ise bu rakamın yüzde 70'lerde olduğunu ifade eden Selçuk, alınan tedbirleri güçlendirerek ortaya çıkabilecek problemler için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER OKULLARIN AÇILMASINI DESTEKLİYOR

Bakan Selçuk, “Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80'nin üzerinde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor; çocuklarımız ve velilerimiz de çok yüksek bir şekilde katılım ile okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ve bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkabilecek muhtemel problemler için önlemler almak öncelikli vazifemiz” dedi. (İHA)