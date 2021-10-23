Bakan Soylu: Onları tepelediğimiz zaman Amerika’yı da tepeliyoruz, batıyı da tepeliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa Spor Kompleksi açılışına katıldı. Tunceli'deki Ahpanoz Vadisi ile ilgili konuşan Soylu, "Orada bundan 5 yıl önce 570 terörist vardı. Bu hafta ikisini daha tepeledik" dedi.

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Açılışta konuşan Soylu, şunları söyledi.

* Biraz sonra buradan Hakkari’ye gideceğim. Tunceli’deydim Ovacık’ta geçen hafta, bulunduğum bölgede, Ahpanoz Vadisi derler oraya.

* Orada bundan 5 yıl önce 570 terörist vardı. Bu hafta ikisini daha tepeledik. Bilanço veriyorum, 3’ünden birisinin kolu yok, birisinin bacağı yok. Bir tanesinin de başka bir iç hastalığı var, yatıyorlar. Tam 16 tane kaldı. Onlar da kafalarını, burunlarını çıkaramıyorlar, burunlarını çıkardıkları an tepeliyoruz.

* Şunu söyleyeyim 180’in altına düştü. Biz onları ne görüyoruz biliyor musunuz? Biz onları tepelediğimiz zaman Amerika’yı da tepeliyoruz, batıyı da tepeliyoruz.

Genç futbolculara tavsiyelerde de bulunan Bakan Soylu, “Bizim sizden isteğimiz de şu: Evet spor rekabet işidir doğru, ama en önemlisi biz millet olarak her şeyi kendi kültürümüze uygun yapmalıyız. Spor da öyle. Annemiz, babamız bize ne öğrettiyse öğretmenlerimiz ne öğretmişse, camideki hocamız ne öğretmişse sen ona uygun bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Centilmen takım olmalıyız” dedi. DHA