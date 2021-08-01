Bakan Soylu: Provokatörlere dikkat edelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edelim" dedi.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edelim. Kötülükten, kaostan beslenenler, özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar” dedi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

* Biz, her insanın olduğu gibi; her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz.

* Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz.

* Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır. Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz.

* Gün, kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür.

* Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız. DHA