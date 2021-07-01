Bakan Yardımcısından itiraf: Tek yangın uçağımız var

Ormanlar yanıp yüreğimiz sızlarken, Tarım Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye'nin elinde sadece bir yangın uçağı olduğunu açıkladı. İki uçağın da hafta sonuna kadar geleceğini bildirdi.

TBMM İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunda milletvekillerine bilgi veren Özkaldı, orman yangınlarına müdahalede uçak sorunu yaşadığı eleştirileri üzerine, ‘'Şu an itibarıyla bir uçağımız geldi, göreve hazır. Bir uçak da yarın geliyor. 1 uçak da hafta içerisinde gelecek. Yani hafta sonuna kadar 5 uçaktan 3 uçağı elde etmiş oluyoruz'' dedi.

NEREDE BU UÇAKLAR?

Komisyon toplantısında CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Bakan Yardımcısı’na ‘'2021 yılında orman yangınlarına müdahale için 33 helikopter, 5 uçak, 4 İHA ve insansız helikopter kullanılacağı açıklanmıştı. Kaş, Dalaman'da, Marmaris'te yangınlar oldu fakat biz semalarda bir tane bile söndürme uçağı göremedik. Türk Hava Kurumuna ait 5 uçak da üç yıldır hangarda bekliyor. Bakanın bahsettiği uçaklar nerede? Atatürk'ün kurduğu THK varken neden yurt dışı firmalara milyon dolarlar ödeniyor?'' diye sordu.

Bakan Yardımcısı Özkaldı da şunları söyledi:

‘'Orman yangınları için geçen sene Beriev tipi Rus uçaklarını kullandık. Bunlar herhangi bir baraja, büyük alanlı gölete, göllere inebilip oradan anında kalkıp müdahale edebiliyor. Şu an itibarıyla bir uçağımız geldi, göreve hazır. Bir uçak da yarın geliyor. Bir uçak ise hafta içerisinde gelecek. Yani hafta sonuna kadar 5 uçaktan 3 uçağı elde etmiş oluyoruz. 2 uçağı tedarik etme noktasında da çalışmalarımız devam ediyor.”

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