Bakan’dan ‘mevduat’ sorusuna ilginç yanıt: Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz?

TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, program sunucusunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, "Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi rakam işidir. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" diye yanıt verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin ekonomik gündemini TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında değerlendirdi.

“EKONOMİ GÖZLERDEKİ IŞILTIDIR”

Ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Bakan Nebati program sunucusunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, “Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde? diye sordu. Sunucu ise “Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi” demesi üzerine Nebati, “Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” diyerek soruya net bir cevap vermeyerek geçiştirmesi dikkat çekti.

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