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Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.

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