Bakanlık AKP’liden lüks araçlar kiraladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarrufa gidileceğini açıklamasına rağmen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 milyon 862 bin TL'ye 15 araç kiraladı. Kurum, 9 Şubat 2021'de ihaleye çıkarak, 26 Şubat'ta Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. ile 2 milyon 862 bin TL'lik sözleşme imzaladı. İhaleye toplam 6 geçerli teklif verilirken, ihaleyi kazanan şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ise 24 Haziran seçimlerinde AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya çıktı.

1 Mart 2021 ve 29 Şubat 2024 arasında kullanmak üzere kurumun kiraladığı 15 aracın özellikleri ise şaşırttı. Araçların tümü 2021 model ve siyah olacak. 7/24, şehir içi ve şehir dışı kullanılacak olan araçlar elektrikli sunrooflu… Ambiyans aydınlatması, ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı ve 3 boyut efektli 7 inç'lik renkli TFT ekranı da bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI DA…

Sağlık Bakanlığı da 2018 yılında 29 araç için ihaleye çıkmış ve 5 milyon 623 bin TL'ye Kaya Seyahat Turizm şirketinden araç kiralamıştı. TBMM ise 24 Şubat 2021'de 69 makam aracını aynı firmadan kiralamış, araçlar için 35 milyon 500 bin TL'lik sözleşme imzalamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu da, 9 Mart 2021'de ihaleye çıkarak 97 araç kiraladı. Kurum, 67 binek sedan araç ve 12 otomatik binek sedan araç, 2 kamyonet, 16 hafif ticari binek araç için 23 milyon 383 bin 785 TL ödedi. SGK'nın araç kiraladığı firma ise AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in ortağı olduğu Tureks Turizm Taşımacılık Şirketi oldu.