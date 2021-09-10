Bakanlık İBB’nin planlarını onayladı: Tarihi iskele yenilenecek

İBB’nin İstanbul’da Eyüp İskelesi için hazırladığı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. "Korunması gerekli kültür varlığı" tescili bulunan tarihi Eyüp İskelesi, İBB tarafından ihya edilecek. Yıllardır ruhsatsız olan ve güvenlik riski yaratan iskele yapıları, ruhsat işlemleri tamamlanarak yasal hale getirilecek.

Özlem GÜVEMLİ

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Standart boyut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüp İskelesi için hazırladığı imar planlarını 31 Ağustos tarihinde onaylayarak 10 Eylül'de askıda çıkardı. Plan açıklama raporunda, doğal ve fiziki yapıya ilişkin analiz çalışmaları yapılarak Eyüp İskelesi'nin mevcut durumunun irdelendiği anlatıldı.

Raporda, “Planlama alanında mevcut durumda gerekli standartları sağlamayan, güvenlik açısından sorun teşkil eden iskele yapısının, modern tekniklerle standartlara uygun şekilde ilgili kurul tarafından onaylanacak restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri doğrultusunda ihya edilmesi gerekmektedir” denildi.

RUHSATSIZ YAPILARIN YASAL SORUNU ÇÖZÜLECEK

Planlama çalışmalarının ardından iskeleye ilişkin yapı ve kullanma ruhsatları ile işletme izinlerinin alınacağı da belirtilerek “Böylece mevcut durumda ruhsatsız olan yapılar, ruhsatlı hale getirilerek yasal sorunları çözülecektir” denildi. Planlama alanında gerçekleştirilecek olan iskele yapısının mevcut duruma göre daha nitelikli hale geleceği için kullanım sıklığının artacağı da ifade edilerek “Böylece deniz ulaşımı, sıkışık bir trafiğe sahip olan kara ulaşımı yerine tercih edilecek güvenli ve çevreci bir ulaşım türü olacaktır” denildi.

1989'DA YENİLENDİ

Ahşap kazıklar üstündeki iskele 1989 yılındaki Haliç Yeşil Alan Düzenleme Projesi'nin uygulanmaya başlanmasıyla tek katlı, ahşap kaplamalı olarak yenilendi. Haliç hattının ilk iskelesi olan yapı, 1991'de Haliç'in zamanla dolup iskele önü derinliğinin 2 metreye inmesi nedeniyle bir süre seferlere kapatıldı. Gerekli temizliğin yapılması ve derinliğinin arttırılmasından ardından ardından 2 Kasım 1998 günü yeniden hizmete açıldı. Şu an Eyüp İskelesi'nden Üsküdar varışlı seferler düzenleniyor.