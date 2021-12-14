Bakanlık tepkileri dinlemedi, balık çiftliklerine ‘olur’ dedi

Aydın'ın turistik ilçesi Didim’de halkın tepkisine rağmen kurulması planlanan balık çiftliklerine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "ÇED olumlu" kararı vermesini Didim Derneği yargıya taşındı.

Latif SANSÜR

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Türkiye'nin turizm cennetlerinden Didim'de kurulması planlanan balık çiftliklerine karşı toplanan 40 bin imza, yapılan ÇED toplantılarındaki tepkilere rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı verdi.

Didim Derneği eşsiz kumsallara sahip sahilleri, masmavi deniz suyu, Milli Parka komşu ilçede balık çiftlikleri kurulmaması için çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

HALKIN TEPKİSİNE RAĞMEN ‘ÇED OLUMLU’ VERİLDİ

Didim Derneği'nden yapılan açıklamada, balık çiftlikleri için salgının yasaklı günlerinde ÇED süreci başlatıldığı, düzenlenen iki toplantıda da halkın ve yerel yönetimin tepkilerini dile getirdikleri hatırlatılarak, “Salgının yasaklı günlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iki farklı balık üretim tesisi projesinin ÇED sürecini başlatıp, Didim'e bağlı Batıköy ile Doğanbey yerleşimlerinde Halkın Katılım Toplantısı düzenleme kararı aldı.

Mevzuatlara aykırı olan bu karar yerel idarenin, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun protestoları ile eleştirildi ve toplantı yapılamadı. Bakanlık ve şirket yetkilileri toplantıyı düzenlemeden mekandan ayrıldı.Bu gelişmelere rağmen Bakanlık Didim halkının projeye dair görüşlerini dikkate almadan ‘ÇED Olumlu' kararlarını onayladı ve projeleri uygulamaya koydu.

Yürütmenin durdurulması için yargı yoluna başvurmak dışında bir seçenek kalmadığından Derneğimiz her iki projeye ait kararların iptali istemi ile yargıya taşıdı” denildi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Dernek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi; “Kentimizde uygulanmak istenen her bir yatırımın kent kaynaklarını koruma kullanma dengesini gözeten bir yatırım olması adına takipçisi olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Didim halkının istemediği bu projelerin hayata geçirmeye çalışması kabul edilemez.

İlçemizin sahip olduğu değerler ‘yatırım' adı altında sermayeye peşkeş çekilemez. Toprağımıza, suyumuza, havamıza, kıyılarımıza, kısaca tüm yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız. Bu projenin uygulanmasını istemeyen ve bu konuda imza veren 40 bin Didim halkının mücadelesine destek olmak üzere tüm Didim severleri kentimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

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