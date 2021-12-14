Bakanlıktan ‘köpekleri kısırlaştırın’ çağrısı: 11 bin TL ceza uygulanacak

Belirli köpek ırklarının sahiplenilmesi ve satışının yapılması genelge ile yasaklanmıştı. Bu köpekleri sahiplenenlere çağrıda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların kısırlaştırılarak 14.01.2022 tarihine kadar PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir” uyarısı yaptı. Hükme aykırı davrananlara 11 bin TL idari para cezası uygulanması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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“Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge” 07.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmişti. Buna göre 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14'üncü maddesi hükmü uyarınca, “American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully” ırkı köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek, ve bunların ülkeye girişi, satışını ve reklamını yapmak yasaklanmış ve bu hükme aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

SON TARİH BUGÜN

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptırım uygulanmaması için son tarih olarak bugünü gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, “Hayvan sahiplerince, genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların kısırlaştırılarak 14.01.2022 tarihine kadar PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

11 BİN TL CEZA UYGULANACAK

Hükme aykırı davrananlara 11.000 TL idari para cezası verileceği ve hayvanlara el konulacağı öğrenildi.





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