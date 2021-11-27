Bakanlık’tan ‘Müslüme’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili basın açıklaması yaptı. Müslüme'nin kardeşleri koruma altına alındı. Annesi ise konukevine yerleştirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, basın ve yayın organlarında yer alan, Müslüme Yağal'ın ölümü ile ilgili haberler nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

ANNE KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlık uzmanlarınca aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır.

* 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile bBAZI HABERLERE ERİŞİM YASAĞI KARARIakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca, anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

BAZI HABERLERE ERİŞİM YASAĞI KARARI

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma sonucunda dedesinin gözaltına alındığı hatırlatılarak, “Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y.'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SESSİZLİK HAKİM

Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken, kıl çadırı anneanne Müslüme Yağal ile babaanne Ayşe Yağal bekliyor.

Göç Eden Sarikeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal yaptığı açıklamada, “Ben Sarıkeçili Dernek Başkanı olarak açıklama gereği duydum. Çok üzüldük, herkes üzüldü. Bu olayda aynı soyadı taşımakla biz biraz daha çok fazla üzüldük. Bu konuda bizi üzen bir şey daha var. Net bir sonuca varılmadan yargı süreci devam ediyor. Sonucu belli değil. Buna rağmen sosyal medyada gerek bazı yayın organlarında gerek bazı vatandaşlar değişik yayınlar yapıyorlar. Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin. Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok. Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım” dedi.

Anneanne Müslüme Yağal ise “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum. Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin'de. Çok kötü olduk” diye konuştu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Müslüme'nin tutuklanan dedesi, çalışmalarını böyle izlemiş