Baklavacı magandaların davasında yeni gelişme

İstinaf Mahkemesi, Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere verilen 5’er yıllık hapis cezasını bozdu.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te, hamile bir kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’i “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplamda 5 yıl hapse çarptırmıştı.

Kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, görüntü ve ses kayıtlarına göre, Hüseyin Sel’in ağabeyi Hasan Sel’i sözlü olarak uyardığını ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalıştığını kaydetti.

Hüseyin Sel’in suçlarının ne şekilde oluştuğunun, hangi gerekçe ile hangi delile üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığı ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığı aktarıldı.

‘ÖZEL YOLU KESMEDİLER’

Daire, mağdurların trafikte seyrettiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek mağdurların aracının yanına gittiğini ve bu kaza nedeniyle her iki aracın da durduğunu belirterek, sanıkların kendine çarpan aracın özel olarak yolunu kesme, engel koyma ve buna benzer dış etkenle durdurmadıklarını ifade etti.

‘ZARAR VERMEDEN OLAY YERİNDEN AYRILDILAR’

Kararda, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiği aktarıldı. Sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıkları, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçu yönünden de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmama nedeninin tartışılmadan belirsiz bırakıldığı belirtildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Daire, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozmasının ardından dosya yerel mahkemeye gönderildi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

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