Baldızına kadro veren rektörden ilginç açıklama

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, baldızı Nihal Tan Kaçar'ı şubat ayında üniversitede Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda programcı olarak kadroya aldı. Baldıza yapılan kadro kıyağı yeniden tartışma konusu olurken Tabakoğlu, kendisini eleştirenlere "Allah'tan korkmayanlar için yaşasın cehennem" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu’nun, baldızı Nihal Tan Kaçar’ı şubat ayında üniversitede Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda programcı olarak kadroya aldığı ortaya çıkmıştı.

Baldıza kadro kıyağı sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Eleştirilere cevap veren Tabakoğlu, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kadrolu bilgi işlem memuru idi. Aday memurluğu bitince muhafakat istedi kurumu verdi. Bizim de bilgi işlemde ciddi ihtiyaç vardı kabul ettik. 3 yıldır çalışıyor. Evli çocuklu bir hanım. Allah’tan korkmayanlar için yaşasın cehennem” ifadelerini kullandı.

O BÖLÜMDEN FOTOĞRAFI KALDIRILDI

Tartışmalar sonrasında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda programcı Nihal Tan Kaçar'ın üniversitenin resmi internet sitesinden fotoğrafının kaldırılması gözlerden kaçmadı.

REKTÖR YARDIMCISI DA EŞİNİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ATADI

Daha önce de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer’in, sınıf öğretmeni olan eşi Sefa Sanem Polat Zafer’i Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümüne araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıkmıştı.

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