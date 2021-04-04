Darbe iddialarına yanıt: Balık oltalarıyla mı darbe yapacaklar?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri hakkında soruşturma başlatıldı.

Bildiriye imza atan amirallerden bazıları ve siyasetçiler ise “vesayet” eleştirilerin, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Onlardan bazıları şu şekilde:

“MAĞDUR EDEBİYATI BOŞUNADIR”

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: “Amiraller bildirisi üzerinden darbe, vesayet ve benzeri ifadelerle mağdur rolüne oynamaya çalışanlara önemli hatırlatma: 15 Temmuz'da aranızdan birileri sessizliğinizi korurken, amirallerin bir kısmı fiziki olarak, geri kalanı ruhen darbeye karşı direnmekteydi. Mağdur edebiyatı boşunadır.”

“BUNDAN DARBE ÇIKARTMAK, PES!”

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel: “Ne demişler, Montrö’den taviz verilemez, çünkü Lozan’ı tamamlayan, boğazlarda Türkiye’ye tam egemenlik hakkı tanıyan bir antlaşmadır demişler. Bir de Amiral tekkede değil, teknede olur demişler. Bundan darbe çıkartmak, PES!”

“UYKULARINI ALDIKTAN SONRA OKURLARSA…”

Emekli Koramiral Atilla Kıyat: “103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki, uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra, bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır.”

“AMACIMIZ MAVİ VATAN'A SAHİP ÇIKMAKTIR”

Amirallerin açıklamasında imzası bulunan “Mavi Vatan” kavramının isim babası emekli Amiral Cem Gürdeniz, açıklamanın Türkiye'nin menfaatlerini ve Mavi Vatan'ı korumak için yapıldığını söyledi. Açıklamanın “darbe bildirisi” olarak yorumlanmasına tepki gösteren Gürdeniz'in açıklaması şöyle:

* Son dönemde çıkan Montrö tartışmaları ve medyada tasvip edilmeyen fotoğrafları ortaya çıkan Deniz Kuvvetleri mensubu beni üzmüştür.

* Bir emekli amiral olarak, amirallerimizin ortak gündeme getirdiği böyle bir metni açıklamanın ve bu metne benim de imza koymamın sakınca olmadığını değerlendirdim. Bu en azından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir.

* Yıllarca Türkiye'nin menfaatleri için hareket edip, Mavi Vatan'a sahip çıktık. Dolayısıyla yapılan açıklama, Türkiye'nin menfaatleri ve Mavi Vatan'ı korumak içindir.

* Açıklama yapma özgürlüğüne sahibiz ve buradan bir mağduriyet oluşturulmamalı. Yapılan bir açıklamadır bunu bir ‘darbe çağrısı' olarak yorumlamak son derece yanlıştır. Kaldı ki biz FETÖ'nün kumpaslarında hapis yatmış kişileriz. Amacımız Mavi Vatan'a sahip çıkmaktır.

“OKUDUĞUNU ANLAMAMIŞ!”

Emekli Amiral Mustafa Özbey: “(İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ilişkin olarak) Okuduğunu anlamamış (!) İfade özgürlüğünün ne olduğunu ise, hiç bilmiyor…”

“MAĞDURİYET EDEBİYATI SIĞINACAKLARI TEK LİMAN”

Emekli Amiral Semih Çetin: “Ortalık yıkılıyor. Neymiş; 103 Emekli Amiral darbe yapacakmış. Gerekçe tek sayfalık bildiri. Bunu çağrıştıran tek kelime yok. Balık oltalarıyla mı darbe yapacaklar? Deniz bitti. Mağduriyet edebiyatı sığınacakları tek liman. Darbeyle değil Milletin oylarıyla sandıkta gidecekler.”

“LOZAN'I, MONTRÖ'YÜ SAVUNMAK SUÇ OLMUŞ…”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ’cü dolduranlar, 15 Temmuz’un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan… Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum. Tam bağımsız Türkiye'nin tapu senedi Lozan'ı, Montrö'yü savunmak suç olmuş… Bugünü unutma milletim. Türk Milleti’nin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir!”

“AMİRALLERİMİZ ONURUMUZDUR”

CHP eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt: “Ayasofya İmamının şeriat çağrısı yaptığı, Atatürk'ün Diyanet'inin başının Atatürk'e lanet okuduğu, Saray memurlarının siyaset yaptığı, irticaya TSK'ya giriş serbestisi verildiği ortamda,103 Emekli Amiralin endişelerini dile getirmesi demokratik haklarıdır.

“FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI NEREDE?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçleri içerisindeki demokrasiye bağlı yurtsever subayların ve polislerin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyi ne çabuk unuttunuz. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?”

“BIKTIK BU HERKESE ‘SUS' DİYEN KAFADAN”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: “Türkiye'ye uzun yıllar hizmet etmiş, Mavi Vatanı korumak için yıllarını vermiş, birileri alık gibi kandırılıp aldatılırken FETÖ ile mücadele etmiş emekli amiraller elbette Montrö hakkında fikirlerini söyleyecek. Bıktık bu paranoyadan ve herkese ‘sus' diyen kafadan.”

“YİNE ‘MAĞDUR' OLMUŞLAR”

CHP eski milletvekili Zeynep Altıok Akatlı: “'Montrö Sözleşmesini tartışmaya açmayın. Askeri eğitimde Atatürk ilkelerinden ayrılmayın' sözünden darbe çıkarıp yine ‘mağdur' olmuşlar. Amiraller, Ayasofya imamı gibi üzerine vazife olmayan her konuda değil, deneyimli ve uzman oldukları bir konuda açıklama yapmış, ne var bunda!”

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