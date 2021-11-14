Balıkçıların akaryakıt zammı isyanı!

Adana’nın denize açılan kapısı Karataş ilçesinde balıkçıların sorununu dinleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bir sordu bin ah işitti.

Mehmet SERBES

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Yaklaşık 24 bin nüfuslu Karataş ilçesinin neredeyse tamamının geçimini balıkçılıkla sağladığını vurgulayan Dr. Müzeyyen Şevkin, balık ürünleri avcılığında Akdeniz Bölgesi'nin en büyük filosuna sahip olan Karataşlı balıkçıların Özel Tüketim Vergi'siz (ÖTV) kullandığı akaryakıt fiyatlarının pompa fiyatına eşit olması nedeniyle ilçe halkının çok zor duruma düştüğünü kaydetti.

CHP Karataş İlçe Başkanı Cengiz Şimşek'le birlikte balıkçılarla görüşen, Karataş'ta binlerce ailenin geçimini sağladığı balıkçılığın tehlike altında olduğuna işaret eden Dr. Şevkin, “Karataş gibi Yumurtalık ilçemiz de balıkçılık ve turizm açısından bakir alanlara sahip. Şu anda balıkçılar evine ekmek götüremiyor. Her ne hikmetse hükümet yönünü buralara dönmüyor. Karataşlı ve Yumurtalıklı hemşehrilerimizin sorunlarının çözümü için uğraş vereceğiz. İki ilçemizin hak ettiği değeri bulması ve Adanamızın turizm açısından ivme kazanması gerekiyor” dedi.

AKARYAKIT ZAMMI DARBESİ…

Balıkçıların en büyük gider kalemini oluşturan akaryakıtın 2004 yılından itibaren ÖTV'siz akaryakıt kullanmaya başladığını, avcılık hizmetinin daha verimli hale geldiğini ifade eden Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu ise “Ancak son günlerde akaryakıta gelen zamlardan sonra ÖTV'siz akaryakıt fiyatı, akaryakıt istasyon pompa fiyatına eşit hale geldi. Pandemi döneminde de hiçbir destek alamadık. Dolaylı-dolaysız 5 bin kişi balıkçılık yapıyor. Bu durumdan balıkçılarımız olumsuz etkilendi. Büyük bir mağduriyet var. Balıkçılığın en büyük gider kalemini oluşturan akaryakıt fiyatlarının önceki kullandığımız orana gelmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

İLÇE HALKI BALIKÇILIKLA GEÇİNİYOR

Sadece 7 büyük teknede 200'den fazla insanın çalıştığını, bin kişilik ailenin beslendiğini ifade eden Safsoylu, “Adana'dan Türkiye'ye balık gönderiyoruz. Türkiye'nin yıllık balık ihtiyacının üçte biri Karataş'tan karşılanıyor. İlçede 500 tekne var. 5-6 bin kişi istihdam ediliyor. İlçenin tamamı balıkçılıkla geçiniyor. Yöneticilerimiz tüm bu etkenleri göz önüne alarak esnafımıza destek olmalıdır” diye konuştu.

KAPTAN VEDAT BAYRAK'IN İSYANI…

İlçede 30 yıldan bu yana balıkçılık ve gemi kaptanlığı yapan Vedat Bayrak da destek alamadıkları takdirde mesleği bırakmak zorunda kalacaklarını ifade etti. Teknesinde 25 personel çalıştığını, yarı çapta bir fabrika ünvanı taşıdıklarını dile getiren Bayrak, “Sürdürülebilir bir balıkçılık için devletten destek bekliyor. Masrafımız çok. Karataş ilçesinin yüzde 90'ı geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Burada balıkçılığın bitmesi demek Karataş'ın bitmesi demektir” ifadelerini kullandı.

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