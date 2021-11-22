Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alıyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Resmî Gazete Yayım Tarihi

22.11.2021

Eleman Sayısı

15

Başvuru Süresi

İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar)

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