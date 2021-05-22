İzmir ve Balıkesir’de 109 tekne battı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Balıkesir’de meydana gelen fırtınada oluşan maddi hasara dair bilgilendirmede bulundu. Önceki gün meydana gelen Balıkesir Ayvalık ve İzmir’in Dikili ilçelerinde etkili olan fırtınada toplam 109 teknenin battığı belirlendi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Liman Başkanlıklarımızca yapılan ilk belirlemelere göre Ayvalık’ta 56 özel, 14 balıkçı ve 10 gezi teknesinin, Dikili’de 29 özel teknenin battığı ve birçok teknede maddi hasar oluştuğu tespit edildi” denildi.

“YARALARI SARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından başlayan hasar tespit ve kurtarma çalışmalarına Liman Başkanlıkları tarafından destek verilmeye devam ettiğini bildiren Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Sahada maddi hasar yaşayan denizcilerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz” açıklaması yaptı.

İlginizi Çekebilir Ayvalık'ta fırtına hayatı felç etti! Onlarca tekne battı, bir kişi denize düştü