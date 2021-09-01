Balıklar tezgahlarda yerini aldı: Hangi balık nerede, ne kadar?

Balık avlama yasağının sona ermesinin ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını çekti. İstanbul’daki balık tezgahları boş kalırken, başta Karadeniz olmak üzere diğer bölgelerde tezgahlar doldu. Tezgahlarındaki yerlerini alan balıkların fiyatları da belli oldu.

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1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçılar, gece 00.00’da ağlarını denizle buluşturdu. Deniz özlemini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu. Başta İstanbul olmaz üzere birçok ilde balıkçılar beklediği bolluğu yakalayamazken, erkenden balık pazarına giden vatandaşların yüzü gülmedi.

İSTANBUL’DA İSTAVRİT 15 LİRADAN BAŞLADI

Gürpınar Su Ürünleri Halinde balık satan Ömer Beter, “İstavrit, sezonun ilk balıkları olduğu için kolisi 250 TL yaptı. Kilosu yaklaşık 15-20 TL'ye geldi. Tabi sezon başı olduğu için balıklar biraz daha küçük. İnşallah ilerleyen günlerde daha da büyüyecek daha da güzel balıklar gelecek. Bugün ilk gün olduğu için kayıklar zaten gece 12'den sonra çıktılar denize. Çok fazla balık gelmez bugün ama ilerleyen günlerde daha bol bir şekilde gelmesini bekliyoruz.

Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda son durumla ilgili bilgi veren balık pazarı esnafı Hüseyin Kalyoncu; “İstavrit 35-40 TL, 350-400 gramlık çipura ve levrekler tanesini 20 liradan satıyoruz. Biraz daha büyüğü 40-45 TL, biraz daha küçüğü 17 TL. Karadeniz somonu var. Tanesi 50 TL. 1 kilo 300 gram geliyor. Norveç somonu var. Kilosu 90 TL. Dolarla geldiği için pahalı. Hamsi yok. Balık haline gelmiş. Kilosu 50 TL. 200 kasa gelmiş. Koskoca İstanbul'a yetmez” şeklinde konuştu.

Avdan boş dönüldüğünü dile getiren Yusuf Durmaz, “Avlar bugün biraz boş döndü. 4 aylık bir yasak vardı. Hava da olumsuz. Balıkçılık 1 haftaya rayına oturacak. Şu an istavrit çıktı. Halde kilosu 500 TL yaptı. Tekir çıktı. Hamsi çıkmadı. Az çıktı ama başka yere göndermişler. 1 hafta sonra palamut bekliyoruz. Mevsimi önce palamut sonra hamsidir. Çinekop ve sarıkanat çıkmaya devam edecek. Beklentimiz bol olması” dedi.

İstanbul Kumkapı‘daki balık tezgahları da dolmadı. Balıkçı Şafak Gün, “Sardalye, mezgit ve istavrit balığı geldi. Az geldi ama bu zamanla çoğalacaktır. Fiyatları ise sardalye ve istavrit 50 TL, mezgit ise 60 TL'den satıyoruz. Bu fiyatlar ileriki günlerde yarı yarıya düşecektir. Önümüzde ki 4-5 ay bolca balık yiyeceğiz çünkü balığın bol olduğu gözüküyor. Bunun nedeni ise eskiden 2 ya da 2,5 ay yasak oluyordu bu sene ise 4,5 aydır yasak. Bu süreçte balık rahatlıkla yumurtlamasını yapabildi. O yüzden bu sene denizde çinakop, hamsi ve palamut müthiş bol. Vatandaş etten ve tavuktan daha ucuz balık yiyecek” ifadelerini kullandı.

TRABZON’DA BALIK FİYATLARI GERİLEDİ

Denizlerde balık avı yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler genellikle istavrit ile dönerken, palamut ise yüzleri güldürmedi.

Trabzon'da tezgahlarda bol miktarda istavrit yer alırken, 2-3 ay öncesine kadar kilosu 60 TL'ye kadar çıkan istavritin kilosu sezonun başlamasıyla 15 TL'ye kadar geriledi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise “Yavaş yavaş çeşitlerimiz başlar. Deniz suyu sıcak olduğu için balık az oluyor. Palamut henüz ufak havalar soğuk olursa büyüyecek. İstavritin kilosunu 15-20 TL'den satıyoruz. Levrek 60 TL, Çupra 50 TL, Alabalık 35-40 TL, mezgit 50 TL. Geçen sezon balık az idi bu sezona bakacağız” şeklinde konuştu.

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İZMİR’DE BALIK BOLLUĞU YAŞANDI

İzmir Buca Balık Hali balıkla dolup taştı. Kent protokolü, denizin ilk ürünlerini balıkçılardan alırken bol bereketli sezon diledi. Her bütçeye uygun balıkların olduğu balık halinde, 3 bin lira fiyatında 7 kiloluk fangri balığı da dikkat çekti.

Balıkçı Soner Candemir, “Allah bin bereket versin. Sezon iyi başladı, daha da iyi olmasını bekliyoruz. Geçen sezondan daha iyi bir sezon olmasını istiyoruz. Balık fiyatları, havaların serinlemesiyle daha da düşer. Sezonun açılmasıyla vatandaşlar yaz aylarına göre daha uygun fiyatlara balık alabilecek. Sezonun başlamasıyla biz de ‘vira bismillah' dedik.

ANTALYA’DA BALIK FİYATI MEZATTA BELİRLENDİ

Antalya balıkçı barınağında, 1 Eylül itibariyle açılan sezon sonrası da hareketlilik başladı. Sezonun açılmasıyla yakalanan balıklar mezatta satılmaya başlandı.

Saat 05.00'te başlayan ve yaklaşık 60 çeşit balığın geldiği halde yapılan mezata vatandaşlar ve balıkçılar ilgi gösterdi.

Mezatta en düşük balığın kilosunun 10 ile 15 lira arasında başladığını dile getiren İlhami Demir, “Üst limitinde sınırı yok. 50-100-150 diye gidiyor. Halkımızın en çok tercih edeceği balıklar tava ve ızgara balıklarıdır. Çupra, levrek 50-60 lira civarı, 40'a da var. Tava balıkları ise 15-20-30 civarında seyrediyor” dedi.

İlk mezattan kasa kasa balık alan Mevlüt Özer, “Sezonun hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Fiyatlar yüksekte değil. Mercanın kilosunu 25 liradan vereceğim taze cam gibi. Denizin ne vereceği belli olmaz, deniz bir tarla gibidir. Yanlış ve zamansız avcılık yapılmaması gerekir” diye konuştu.

BALIKESİR’DE SARDALYA, LÜFER, MIRMIR, İSTAVRİT TEZGAHTA

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki balık hali, av sezonunun başlamasıyla hareketlendi. Erdek’ten getirilen sardalya, lüfer, mırmır, istavrit gibi balık türleri mezatla satışa sunuldu. İstavritin kasası 200-250 liradan alıcı buldu.

Denizlerdeki av yasağının bitmesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki balık halleri de hareketlenmeye başladı. Denize açılan balıkçılar, ilk avın balıklarını farklı illerdeki birçok hale gönderdi. Balıkesir’de de Bandırma Balık Hali’ne, Erdek’ten getirilen sardalya, lüfer, mırmır, istavrit gibi balık türleri mezatla satışa sunuldu. Sabahın ilk ışıklarıyla hale 150 kasa istavrit, 30 kasa sardalya ve az miktarda lüfer ile mırmır geldi. İstavritin kasası 200-250 liradan alıcı buldu.

Sembolik olarak balıkçılarla birlikte mezata katılan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 6 lüferi 300 liraya satın aldı.

SİNOP’TA PALAMUT FİYATI DÜŞTÜ

Sinop'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle ağlardan çıkan balıklar tezgâhlarda yerini almaya başladı. Av sezonunun ilk gününde bol miktarda avlanan palamut balığı tezgaha sert bir düşüş yaparak tanesi 25TL’den görücüye çıktı.

SAMSUN’DA SEZONUN İLK BALIKLARI TEZGAHTA: İSTAVRİT 10 LİRA

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan balıkçılar istavritler ile kıyıya döndü. Palamut ve diğer türlerde istavrit kadar bolluk bulamayan balıkçılar, tek tük de olsa palamut avlamayı başardı. Geçen sene bu zamanlarda 300 gr palamudun tanesi 5 TL'den satılırken, bu sene ise aynı gramajdaki palamudun tanesi 20 TL'den satışa sunuluyor. Öte yandan sezon öncesi 25 TL olan istavritin kilosu da 10 TL'ye kadar düştü.

Balıkçıların ilk gün en çok istavrit avladığına değinen balık satıcısı Onur Can Köse, “Bugün Vira Bismillah, balıkçılığın ilk günü. Bugün bol miktarda istavrit tutuldu. 10 TL'ye satılan istavrit çok uygun ve herkesin alabileceği fiyatta. İstavritin yanı sıra mezgit, barbun ve palamut da çıktı. İstavrit av sezonundan önce kilosu 25 TL'den satılıyordu. Bugün bol istavrit çıktığı için 10 TL'den satılıyor. 300 gr palamudun tanesi ise 20 TL'den satılıyor. Palamut geçen sene ağustos da bile bol çıkmıştı. Tanesini 5-10 TL'den satıyorduk. Bu sene çok geç kaldı ve tanesini 20 TL'den satıyoruz. Palamut olmadığına göre hamsi çok olacak. Vatandaşlar bu sene hamsiye doyacak” dedi.

Bu senenin hamsi senesi olacağını iddia eden balık satıcısı Kurtça Aydın ise, “1 Eylül itibarıyla palamut, istavrit, barbun ve mezgit tezgahları süsledi. Karadeniz'in tüm güzel balıkları artık mevcut. Geçen seneye oranla palamut bu sene az. Geçen sene de hamsi olmamıştı bu sene de inşallah hamsi bol olur. En çok gelen balık istavrit oldu. Kilosu 10 TL'den satılıyor. Palamut, mezgit ve barbun da istavrit kadar bol çıkarsa onların da kilosu 10 TL'den satılır. Barbunun kilosu, mezgidin kilosu ve palamudun tanesi 20 TL'den satılıyor. Şu anda ise en çok kilosu 10 TL olan istavrit satıyoruz” diye konuştu.

KIRKLARELİ’DE İSTAVRİT YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

İlk gün, ilk ağda 40 kasa istavrit yakalayan Balıkçı Halil Kurt ilk gün beklediklerini aldığını belirterek, “Beklediğimizi aldık, Allah’a şükürler olsun. İlerleyen zamanda balık yoğunlaşacak. Ekim ve kasım arasında fırtınalara bağlı yoğunluk artar. Palamut biraz zayıf. Ama yine de Allah’ın dediği olur. Allah ne verirse onu yiyeceğiz. Bugün sarı kuyruk istavrit yakaladık. İstavritin kilosunu 20 liradan satacağız. Yani kasada 15 kilo gelse kasası 300 liradan satacağız. İstavritin boyutu bu sene güzel” dedi.

ÇANAKKALE’DE SARDALYA FİYATI DÜŞTÜ

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale’de de balıkçılar gece yarısı itibariyle gırgır tekneleriyle denize açıldı. Yasağın sona erdiği ilk günde Çanakkale Balık Hali’nde geçen haftalarda kilosu 80 liraya kadar çıkan sardalya, kilosu 35 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Balık halinde kolyoz 40, tombik 20, sarpa 20, turna 50 ve istavrit kilosu 45 liradan satılıyor.