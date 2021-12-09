Baltalı park yeri kavgasında karar çıktı

Avcılar'da geçen yıl park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın balta ile kavgaya dönüşmesi olayına ilişkin sürdürülen davada sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kavga, Yeşilkent Mahallesi’nde 18 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Komşularının baltalı saldırısı üzerine Mevut Çakır (50) başından ve karısı Asiye Çakır ise ayağından yaralandı.

Olaya ilişkin Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Cemal Özçelik, Murat Özcelik ve Mesut Özçelik ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında sanık Mesut Özçelik, “Böyle bir olaya istemeyerek de olsa pişmanım. Mütalaaya katılmıyorum. Suçun fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirilmiş olması mümkün değil. Bize küfür etmelerini de biz mi tasarladık. Araçlarını biz mi bizim kapının önüne çektik. Bu durumlar olmasaydı bu olay yaşanmayacaktık. Araçlarını çekmelerini söyledik bunun karşılığı küfür olmamalı. Balta, balta sapı ve tahta bütün hurdacılık işi yapan insanların depolarında ve dükkanlarında bulunur. Biz oraya sadece eşya bırakmaya geldik. Karşı taraftakiler kamera kayıtlarını kesip sadece bizim olduğumuz tarafı vermiş. Biz işinde gücünde olan insanlarız. Beraatımı istiyorum” dedi.

Sanık Cemal Özçelik ise, “İstemeden de olsa bu olaya karıştık. Bu olay olmasın diye yıllar öncesinde evimizi barkımızı terk ettik. Kin gütme durumu söz konusu değildir. Biz kendimize temiz bir sayfa açtık. Fikir ve eylem birliği söz konusu değildi. 10-15 kişilik grup üzerimize geldiğinde kendimizi savunmak zorunda kaldık” diye konuştu

Sanık Murat Özçelik, “Olay günü köyden getirdiğimiz eşyaları dükkana bırakmak için gelmiştik. Ancak karşı tarafın küfürleri ve tahrikleri sonucunda böyle olaylar yaşandı. Karşı taraftakiler demir ve sopalarla bize saldırdılar. Kardeşlerim de beni ve kendilerini korumak zorunda kaldılar. Bu olay kesinlikle tasarlanmış olamaz” ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüsö suçundan 12 yıl cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, sanıkların işlemiş oldukların suçun teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik hükümlerini göz önünde bulundurarak indirim uyguladı. Heyet, tutuksuz sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

Ayrıca sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik’e 2 bin 240’ar TL idari para cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

Avcılarda 18 Ekim 2020’de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darp etmişti.

Olayda Mevlüt Çakır ağır yaralanmıştı, tutuklanan üç kardeş hakkında ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Çinli kadının öldürülmesi davasında ağır müebbet istendi