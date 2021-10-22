‘Balyoz’ davası yeniden görüldü….

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından, ‘Balyoz’ davası, 1. Ordu eski Komutanı eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 7 komutan yönünden yeniden görüldü.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden görülen ‘Balyoz' davasında yargılanan 237 kişi hakkında beraat kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çetin Doğan dahil 7 kişi yönünden verilen beraat kararına itiraz etmesinin ardından, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 kişi hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 28 Şubat davasından hükümlü eski Orgeneral Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ile Emin Küçükkılıç ise avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.

Haklarındaki beraat kararı bozulan 7 komutandan biri olan Metin Yavuz Yalçın ise 20 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

AVUKATLAR, MAHKEMENİN DİRENMESİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme başkanı, salonunda yer olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını duruşmaya almadı. Yaklaşık 6 saat süren duruşmada sanıklar ve avukatları tek tek savunma yaptı. Sanık avukatları yaptıkları savunmalarda, mahkemenin bozma ilamına direnmesini talep etti.

Bozma ilamına karşı görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bozma kararına karşı sanık avukatlarının, itiraz yoluna başvurulması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (YCBS) başvuruda bulunduğu ve sonucun henüz gelmediğini belirterek, gelecek sonucun esasa ilişkin mütalaaya etkili olacağını değerlendirerek, bozma ilamına karşı görüş bildirmek için sonucun beklenmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, YCBS'na, form gönderilerek, ‘itiraz yetkisini kullanma' talepli dilekçelerin akıbetlerinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme, YCBS'nın vereceği cevap üzerine, duruşma savcısından celse arasında yazılı mütalaa alınmasına ve duruşma savcısının görüşünden sonra taraflardan mütalaaya karşı beyan alınmasına hükmetti. Heyet, tüm bunlardan sonra bozma ilamına karşı karar vereceğini ifade ederek duruşmayı 18 Şubat 2022 tarihine erteledi.

İLK YARGILAMA

Türkiye'nin, kapatılan Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010 tarihli manşetiyle tanıştığı ‘Balyoz darbe planı’ davası, 19 Temmuz 2010 tarihinde açıldı. İlk yargılamanın duruşması 16 Aralık 2010'da yapıldı, dava 21 Eylül 1012’de karara bağlandı. Yargıtay 9. Dairesi, 9 Ekim 2013 tarihinde yerel mahkemenin kararını büyük oranda onadı. Anayasa Mahkemesi, 18 Haziran 2014'te, yapılan yargılamada ‘hak ihlali' olduğu kanaatine vararak yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. AYM kararının ardından 3 Kasım 2014'te yargılama yeniden başladı. İkinci yargılama, 3 Şubat 2015'te karara bağlandı. Mahkeme, dosyada yargılanan tüm sanıkların beraatına karar verdi.

YARGITAY 7 KİŞİ YÖNÜNDEN BERAAT KARARINI BOZDU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç yönünden bozdu. Dava, bugün (22 Ekim 2021) yeniden görüldü.

“YARGITAY'IN BOZMA KARARI HUKUKA AYKIRI”

Duruşma sonrası, adliye önünde açıklama yapan Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Bozma kararı sonrasında bugün ‘Balyoz' davasının ilk duruşması yapıldı. Müvekkilimiz Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu olduğu için o SEGBİS ile bağlandı. Yine Metin Yavuz Yalçın bu süreçte vefat ettiği için duruşmaya katılamayanlar arasındaydı. Duruşmada 5 sanık vardı. Pandemi nedeniyle basın mensupları salona alınmadı. Her bozma kararı sonrasında olduğu gibi avukatlar ve sanıklar söz alarak Yargıtay'ın bozma kararına karşı beyanlarını ifade ettiler. Biz de aynı şekilde Yargıtay'ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu ve daha önce İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararında direnilmesinin gerektiğini ifade ettik” ifadelerini kullandı.

“BOZMA KARARINA KARŞI İTİRAZ BAŞVURUMUZA CEVAP GELMEDİ”

Ersöz, “Bizim bozma kararı sonrasında YCBS'na itiraz başvurumuz da vardı. Yani bu karara YCBS'nın itiraz etmesini de talep etmiştik. Bu konudaki başvurumuz haziran ayında yapılmıştı. Temmuz ayı başında da mahkeme tarafından dosyanın bir kısmı YCBS'na gönderilmişti. Fakat henüz o dosya geri gelmediği için duruşma savcısı bozma konusunda herhangi bir görüş bildiremeyeceğine, YCBS tarafından eğer bir itiraz gerçekleştirilirse bunun davanın esasına etkisinin olacağını bu sebepten dolayı da dosyanın dönmesini beklediğini ifade etti. Sonuç olarak mahkeme bu konunun esasa etkili olduğunu da göz önünde bulundurarak dosyanın dönmesine karar verdi” dedi.