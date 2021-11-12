‘Balyoz kumpası’ davasında reddi hakim talebine ikinci ret

‘Balyoz davasında kumpas’ iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Baransu’nun avukatlarının yaptıkları ikinci reddi hakim talebi de reddedildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Balyoz davasında kumpas' iddiasıyla haklarında dava açılan Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin'in yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Baransu, 37.'si görülen duruşmaya dilekçesi sunarak katılmadı. Müştekiler Suat Aydın ile Dursun Çiçek duruşmada hazır bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİNİN REDDİNE YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada Baransu'nun avukatlarının reddi hakim taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itirazın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmediğini belirtti.

Söz alan Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç, “Biz İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı itiraz yoluna başvuracağız” diyerek, daha sonra savunma yapacaklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Baransu'nun kaçma şüphesinin bulunması gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BARANSU'NUN 67 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

2 Haziran 2021 tarihinde açıklanan mütalaada, duruşma savcılısı Baransu’nun, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme’, ‘Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ ve ‘Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama’ suçlarından 67 buçuk yıla kadar hapsini talep etmişti.

Mütalaada, firari sanık Tuncay Opçin’in dosyasının ayrılması ve diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında da, ‘Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İlginizi Çekebilir 'Balyoz' davası yeniden görüldü....