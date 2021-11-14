Bankta otururken ölümden döndü, karısı öperek sakinleştirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bankta oturan mısır satıcısı, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Antalya Caddesi’nde seyir halindeki Nurullah Eren'in kullandığı otomobil, 1058. Sokak’tan 1050. Sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Akbulut'un kullandığı ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil kaldırımda bulunan ağaç ve banklara zarar verirken, bankta oturup havuzu seyreden Muhittin Çavuşoğlu aracı son anda fark ederek kendisini banktan geri atıp adeta ölümden döndü.

SEVİNÇTEN EŞİNİN BOYNUNA SARILDI

Kaza sırasında mısır tezgahının başında bekleyen mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu'nun eşi Gülcan Çavuşoğlu, kocasının yerden ayağa kalktığını görünce koşup boynuna sarılarak öptü.

Kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirten Muhittin Çavuşoğlu, “Güneşten yararlanmak için mısır tezgahımın önünde belediyenin yaptığı banka oturup havuzu seyrediyordum. Çarpışan araçların birisinin üzerime geldiğini görünce kendimi ağacın köküyle birlikte yerde buldum. Hanım ve çevredeki vatandaşlar beni çekip araçtan uzaklaştırdılar. Hanımım bana bir şey olacak diye korkudan kendisine gelemedi. Sonra geldim ve kazadan beri titreyip burada oturuyorum. Görünmez kaza bu olsa gerek. Otururken de, yatarken de buluyor insanı” dedi.

“BİR ŞEY OLMADIĞINI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM”

Bir an ne olduğunu tam algılayamadığını belirten Gülcan Çavuşoğlu, “Şaşkınlık içerisinde otomobilin kocama çarpmak üzere olduğunu görünce ona doğru koştum. Çok korktum. Verilmiş sadakamız varmış. Bir şey olmadığını görünce çok sevindim. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin” diye konuştu. (İHA)

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