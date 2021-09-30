Baraj denilen projenin küçük bir gölet olduğu ortaya çıktı

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Devlet Su İşleri(DSİ)'nin faaliyet raporlarında tamamlanmış projeler arasında yer alan İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulaması Projesi’nin hala bitirilmediğini söyleyerek konuyu meclis gündemine taşıdı. Şahin, cevaplaması istemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi verdi.

Can ÇAPAR

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CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, DSİ'nin faaliyet raporlarında tamamlanmış projeler arasında yer alan İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulaması Projesi'nin hala bitirilmediğini söyleyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanının cevaplaması istemiyle önerge veren Şahin, ‘‘2013 yılında DSİ eliyle Küçük Su İşleri kapsamında ihaleye açılan Hatay-İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulaması Projesi'nin 2015 yılında tamamlandığı iddia edilmektedir. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hatay mitinginde “İskenderun Pirinççik barajımızı ilçemize kazandırdık” diyerek duyurulan proje hakkında DSİ faaliyet raporlarında da tamamlandığı belirtilmektedir. Ancak gerek söz konusu saha ziyaretlerinde gerekse de basına yansıyan görüntülerde söz edildiği gibi bir tamamlanmanın olmadığı görülmektedir. Bitti denilen projenin yerinde yeller esiyor” dedi.

“BARAJ DEĞİL KÜÇÜK BİR SULAMA GÖLETİ”

2019 yılında Hatay mitinginde “Hatay'a 6 baraj ve 3 gölet yaptık. 3 baraj ve 2 gölet daha yapıyoruz. Reyhanlı Barajı’nı geçtiğimiz yıl hizmete aldık. Pirinçlik Barajı’nı İskenderun’a kazandırdık'' diyen Erdoğan ve dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğdu'nun ‘‘19 yılda Hatay'a 7 baraj ve 3 gölet kazandırdık'' açıklamalarını eleştiren Suzan Şahin, AKP hükümetinin Pirinççik barajı olarak adlandırdığı yerin aslında küçük bir sulama göleti olduğunu, ihalelerde de gölet olarak ifade edildiğini ve ‘bitti' denilmesine rağmen göletin bitirilmeyip bütçe de ayrılmadığını söyledi.

“BİTTİ DİYORLAR VE YATIRIM YAPMIYORLAR”

Yaptığı açıklamada “Resmi kurumların web sitelerinde İskenderun Pirinçlik Göleti ve Sulama Projesinin başlangıç tarihi 14.06.2013 olup, öngörülen bitiş tarihi 30.10.2019 olarak gösterildi, dönemin bakanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı bu projenin tamamlandığını ifade etti. Ancak proje resmiyette hala devam ediyor. Gidin bakın, baraj yaptık dedikleri yerde yeller esiyor. Küçük bir gölete baraj diyerek ve bitmeyen projeyi bitmiş gibi göstererek millete yalan söylüyorlar. Projeye bitti dedikleri için bütçe de ayırmıyorlar. Tam bir AKP kurnazlığı. Ancak halkımızın artık bu kurnazlıklarakarnı tok. Milletin aklıyla alay edenlere en güzel cevap sandıkta verilecek. Az kaldı” ifadelerini kullanan Şahin, Tarım ve Orman Bakanına şu soruları sordu:

1. Hatay İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulama Projesi tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa ilgili kurum olan DSİ'nin faaliyet raporlarında neden tamamlanmış projeler arasında yer almaktadır?

2. DSİ'nin büyük yatırımları arasında dahi yer alamayan Hatay İskenderun PirinççikGöleti ve Sulama Projesi, adı gölet ve sulama projesi olarak görülürken neden baraj olarak ifadelendirilmektedir? Bu ifade kavramsal olarak yanlış bir ifade değil midir?

3. Hatay İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulama Projesi'nin bugüne kadar tamamlanmamasına rağmen tamamlandı olarak lanse edilmesi kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi değil midir? Bu yanlış algıyı ortaya atan ve yayan sorumlular hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

4. Tarımsal sulama için önemli olan gölet ve sulama projesinin yapımının tamamlanamaması konusunda çiftçilere verilen sözler neden tutulmamaktadır?”