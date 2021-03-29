Baraj doluluk oranları yüzde 71 seviyesine ulaştı

İstanbul barajlarında, geçtiğimiz aylarda yüzde 19 seviyesine kadar düşen su seviyesi yükselmeye devam ediyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71'e ulaştı.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 71.96 seviyesine çıktı. Bu oran son 1 yılın zirvesi olduğu görüldü. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu:

“Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 71,96 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 89, 74

Pabuçdere barajı: yüzde 51,31

Sazlıdere barajı: yüzde 37,9

Büyükçekmece barajı: yüzde 70,51

Alibey barajı: yüzde 63,95

Terkos barajı: yüzde 66,11

Kazandere barajı: yüzde 60,14

Elmalı barajı: yüzde 84,49

Darlık barajı: yüzde 86,83

Istrancalar barajı: yüzde 66,14