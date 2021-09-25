‘Barınamıyoruz’ diyen öğrenciler emniyette sabahladı

Üniversite öğrencilerinin yurt problemlerinin çözümü için ülke genelinde başlattıkları 'Barınamıyoruz' eylemleri sürüyor.

Kemal ATLAN

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Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına dikkat çekmek için başlattıkları geceyi dışarıda geçirme eylemleri 6. gününde öğrenciler polis ile karşı karşıya geldi. Polis parkta sabahlamak isteyen 5 kişiyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ GECE SERBEST, DÜN GECE YASAK

Eskişehir’de bir grup öğrenci, ‘Barınamıyoruz’ eylemleri kapsamında eylemin 4. gününde Eski Bağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Haller Parkı’nda, kartona yazdıkları ‘Barınamıyoruz’ yazısı ile yurt ve ev kiralarındaki artışı protesto etmek istemiş ve sonrasında da parkta sabahlamak istemişti. Ancak polisin öğrencileri parkı boşaltmalarını istemesi üzerine yaşanan gerginlikte 6 öğrenci polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen öğrenciler, ifadelerinin alınmasının ardından gece saat 03:00 sıralarında serbest bırakılmıştı. Yine aynı öğrenciler önceki gece de aynı yer ve aynı saatte geceyi dışarıda geçirme eylemlerini sürdürmüştü. Eskişehir Valiliğinin, salgın tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek toplanmasını yasaklamış olmasına rağmen öğrenciler önceki gece de parkta bir araya gelerek ‘Barınamıyoruz’ sloganı ile başlatılan eylemlerini devam ettirmişti. Polis müdahalede bulunmayarak öğrencileri uzaktan izlemişti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Valiliği’nin yasaklama kararına rağmen, bir grup üniversite öğrencisi dün gece ‘Barınamıyoruz’ eylemlerinin 6. gününde yine Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki Haller Parkı’nde bir araya gelerek kartona yazdıkları ‘Barınamıyoruz’ pankartı ile yurt ve ev kiralarındaki artışı protesto etmek istedi. Ancak son eylemde polisin sert tavrı ile karşı karşıya kaldılar. Polis, öğrencileri parkı boşaltmaları ve eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu. Öğrenciler ise aynı eylemi önceki gece de yaptıklarını ve izin verdiklerini hatırlatarak parkı boşaltmak ve eylemlerini sonlandırmak istemedi.

Polis, öğrencileri yaptıklarının yasal olmadığını belirterek 3 kez ikazda bulundu. Öğrenciler eylemlerini sonlandırmaması üzerine polis gözaltı işlemi başlattı. 5 öğrenci polis tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Geceyi emniyette geçiren 5 kişi saat 03:00 sıralarında serbest bırakıldı. Öğrencilerin gözaltı işlemi yine öğrencilerin cep telefonu ile çekmiş olduğu görüntülere yansıdı.