‘Barınamıyoruz’ diyen öğrenciler, gözaltına alınmamanın çaresini böyle buldu

Yurt problemlerinin çözümü için öğrencilerin ülke genelinde başlattığı 'Barınamıyoruz' eylemleri devam ediyor. Eskişehir'de polis tarafından iki kez gözaltına alınan barınamıyoruz eylemi yapan öğrenciler, polis tarafından gözaltına alınmamanın çaresini de buldu. Dün gece yapılan eylemde öğrenciler hem pankart açmadı hem de sosyal mesafelerini koruyunca gözaltına alınmadı.

Kemal ATLAN

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Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına dikkat çekmek için başlattıkları geceyi dışarıda geçirme eylemlerinde Eskişehir’de 2 gece gözaltına alınan öğrenciler polis tarafından gözaltıana alınmamanın çaresini buldu.

GECEYİ PARKTA GEÇİRDİLER

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu ve artan ev kiralarına karşı başlatmış olduğu ‘Barınamıyoruz’ eylemleri sürüyor. Eskişehir Eski Bağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Haller Parkı’nda ‘Barınamıyoruz’ eylemi yapan öğrenciler eylemin 4. günü ve 6. günü polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Eylemin 7. günü olan dün gece öğrenciler yeniden aynı yer ve aynı saatte eylemlerini gerçekleştirdi. Eskişehir Valiliğinin, salgın tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek toplanmasını yasaklamış olması, pankart açmaları nedeniyle daha önceki eylemlerinde göz altına alınan öğrenciler gözaltına alınmamanın çaresini buldu.

Öğrenciler dün gece yaptıkları eylemde hem ‘Barınamıyoruz’ pankartı açmadılar hem de sosyal mesafelerini korudular. Öğrenciler kendi aralarında en az 7-8 metre mesafe bırakarak yanlarında getirdikleri battaniyelere sarılarak eylemlerini gerçekleştirdi. Pankart açmayan ve sosyal mesafelerini koruyan öğrencilere polis işlem yapmayarak uzaktan izledi.

BARINMA İNSANIN EN TEMEL HAKLARINDANDIR

Barınma problemiyle ilgili ayrıca CHP Eskişehir Gençlik Örgütleri tarafından ‘Bu ülkenin gençleri sokağa değil, saraya layık’ konulu basın açıklaması yapıldı. İsmet İnönü Caddesi’nde bir AVM önünde yapılan açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı.

CHP Eskişehir Gençlik Kolu Başkanı Oğuzhan Demir, barınmanın insanın en temel haklarından biri olduğunu söyledi.

Demir, “Geçtiğimiz iki yılda tüm dünya ile birlikte ülkemizi de doğrudan etkileyen pandemi sürecinin hafiflemesiyle birlikte okullarda yüz yüze eğitime geçiş kararı verildi. Milyonlarca genç kardeşimiz okuduğu şehre ve okuluna tekrar dönmeye başladı. Bu sebeple şehir değişikliği yapan öğrenci arkadaşlarımızın gittiği şehirlerde haliyle barınma ihtiyaçları doğmuştur. Kaldı ki barınma bir insanın en temel haklarından biridir. Ancak mevcut iktidarın kötü ekonomi politikaları yüzünden ülke ekonomisi içler acısı bir halde olup öğrencilerin barınma ihtiyacını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Bir yandan kontrolden çıkmış enflasyon, diğer yandan düşük asgari ücret ve maaşlar, diğer yandan ise krizi fırsata çevirmeye çalışan fırsatçı vatandaşlarımız Maalesef bunların tamamı birer yük olup öğrencilerin sırtına binmiştir. Ve bir an önce çözülmesi gereken büyük bir kriz haline gelmiştir” dedi.

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