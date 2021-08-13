Bartın’dan sel suları sonrası köprü böyle yıkıldı

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerindeki köprünün yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bartın’da önceki gün sabah meydana gelen sel felaketi sonrası Ulus ilçesi ile Abdibapaşa beldesinde çok sayıda köprü ve menfez yıkılarak zarar görmüştü. Karabük – Bartın karayolunun ulaşımının sağlandığı Bahçecik köprüsünün ardından şiddetli yağışlar sonrası Kavlakdibi köprüsü de sel sularına dayanamayarak yıkılmıştı. Köprünün yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaşanan paniği de gözler önüne serdi.

Önceki gün akşam saatlerinde yıkılan köprü sonrası bölgede inceleme yapa AKP Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve beraberindeki heyet ile gazeteciler bölgede mahsur kalmış ardından saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. (İHA)

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