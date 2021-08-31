Basım yetkisi sadece darphanede! 50 milyon TL’lik vurgun…

İstanbul Mali Şube polisi, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat, Hamit Altını ve Ata Lirası'nın sahte olarak üretilerek kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı.

Habip ATAM

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü bu sabah, İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütayha ve Kayseri’de belirlenen 55 adrese baskınlar düzenledi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişiden 24’ü yakalandı.

Söz konusu baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 50 milyon TL değerinde, 10 bin adet Ata Lirası, Reşat Altını ve Hamit Altını ele geçirildi. Ayrıca altınların basımında kullanılan çok sayıda kalıp mühür ve 6 adet ruhsatsız silaha da el konuldu. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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