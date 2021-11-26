Başımıza bir şey geldiğinde hemen ‘dış güçler’ deriz…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik krizde yabancı müdahalenin oldu-ğunu söyleyip ‘Ekonomik kurtuluş savaşı’ndan söz etmesi, iktidarının ilk yıllarındaki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

Batuhan SERİM

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kriz ve Dolar/TL kurunun yükselmesinde yabancı müdahale olduğunu ifade etmesinin ardından geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Erdoğan'ın, AKP'nin iktidara geldiği yıllardaki sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BÜNYENİZ GÜÇLÜYSE…

Videoda Erdoğan “Bizde bir adet var, ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen ‘dış güçler' deriz, ‘yabancılar' deriz, ‘şu' deriz, ‘bu' deriz, onlara bazı isimler buluruz. Ve bunlar sebebiyle biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa; bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin bünyenize zarar veremez” diyor.

KURTULUŞ SAVAŞI…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada ise ‘Ülkemizi denklemin dışında tutmak isteyenlerin oyunu'ndan söz edip şöyle konuştu:

“Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelemizde gördük sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Biz aynı oyunu darbe girişimlerinde gördük, milletimizle birlikte direndik ve başardık. Biz aynı oyunu uluslararası nice hadisede, nice platformda gördük, güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.”

Ne oldu senin rabiana, ihvanına?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretini değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mursi taraftarlarının meydanlarda yaptığı, Erdoğan'ında sık sık kullandığı “rabia” işaretini hatırlatarak, “BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur” yorumunu yaptı. Türkiye ile BAE ilişkileri Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'nin bir darbe sonucu iktidardan uzaklaştırılmasıyla gerilmişti. BAE, darbeyi gerçekleştiren Sisi'yi desteklerken Türkiye darbeye en sert veren ülkeler arasındaydı.