Başkan Seçer’den dikkat çeken asgari ücret açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Asgari ücrete gelecek zam 2 katı dahi olsa Türkiye’nin bugün başına gelen tahribatı önleyemez” dedi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. MESKİ'nin ücret tarifesinin reddedildiği Genel Kurul'da, 2022-2024 Dönemi Bütçe Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Seçer, “Bütçe kabul edildi ama ayağı sakat bir bütçe oldu” dedi.

Elektrikten doğalgaza yapılan fiyat artışlarının konuşulduğu Genel Kurul'da Başkan Seçer, su bedellerinde talep edilen fiyat artışını, hizmetleri aksatmamak ve vatandaşa yük getirmemek düşüncesiyle en makul seviyede tuttuklarını açıkladı. Seçer, aynı şeyleri 15-20 gün önce de konuştuklarını ve o günden bugüne enflasyon farkının artığını anımsatarak, “Maliyetlerimiz 43'lerden 52'lere çıkıyor” diye konuştu.

“AKŞAMDAN SABAHA YATIRIM KARARI VERİP BÜTÇE HAZIRLAMIYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını yapabilmesi, hizmetlerini eksiksiz sürdürebilmesi için gerçekçi bir bütçe yapılması gerektiğini dile getiren Seçer, “Biz bu bütçeleri yaparken, akşamdan sabaha yatırım kararı verip o yatırımlar çerçevesinde bir bütçe hazırlamıyoruz. 2019 yılında yönetime geldiğimizde, biz bir stratejik plan sunumu yaptık. Bu stratejik planı da Meclis'e sunduk. Buna bağlı olarak, yatırım programlarımızı belirledik. Performans programımızı ortaya koyduk. Hepsi bunların birbirine bağlı” ifadelerini kullandı.

“MALİYETLERİMİZ 43'LERDEN 52'LERE ÇIKIYOR”

1 Ocak 2020 şartlarına dönebilmek için su bedellerinde yüzde 27'ye varan fiyat değişikliği yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, buna rağmen vatandaşa yük olmadan, en minimize koşullarda hizmetlerinin karşılığını almak istediklerinin altını çizdi. Seçer, şöyle devam etti:

*Ama ‘bunu benim yapmam mümkün değil' dedim. ‘Makul bir seviyede yatırımlarımızı engellemesin, vatandaşlarımızı üzmeyelim, en asgari düzeyde ne yapabiliriz? Bunları konuşalım' dedim. Aynı şeyleri o zaman konuştuk. O konuştuğumuz günden bugüne 15 gün geçti. Maksimum 20 gün geçti.

*Enflasyon farkı artmış, çünkü geçen ayın, demek ne kadar yüksek enflasyon var. Yüzde 16'lık fark yüzde 18'e çıkıyor, 1'i geçmemek kaydıyla aldığımız ama maliyetlerimiz 43'lerden 52'lere çıkıyor. Bunu anlatmak istedim. Şimdi biz şu anda yangın yerini anlatmaya çalışırsak, o resmi çizmeye çalışırsak genel politikaya gireceğiz.

*Genel gelişmeleri konuşacağız. Demir fiyatlarını, döviz kurlarını, faiz oranlarındaki düşüşü ve yükselişi, ekonomik modeldeki yöntem sıkıntısını; iş buna gittiği zaman bu işin altından kalkamayız. Bu nedenle biz bu tarifeyi uygulamayı uygun gördüğümüzü söylemek istiyorum.

“ASGARİ ÜCRETE GELECEK ZAM 2 KATI DAHİ OLSA BU TAHRİBATI ÖNLEYEMEZ”

Ekonomik sürece dair görüşlerini de paylaşan Başkan Seçer, bu konuda şunları söyledi:

*Samimi görüşümü söyleyeyim mi? Asgari ücrete gelecek zam 2 katı dahi olsa Türkiye'nin bugün başına gelen bu tahribatı önleyemez. O insanların geçimini sağlayamaz. Kesinlikle kafamızı hiç kumun içerisine gömmeyelim. Ekonomik dengeler alt üst olmuş. 2 bin 825 TL asgari ücret, buna gülerler.

*Şuna da çok kızıyorum. Dolar bazında Avrupa ülkeleri ile Euro ile dolarla mukayese ediyorlar. Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da ya da batılı ülkelerde asgari ücretin döviz karşılığını siz TL'ye çevirdiğiniz zaman burada en yüksek meslek grupları o parayı alamıyor.

*Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Tahribat çok büyük. Yani çok böyle Polyannacılık falan da oynamayın. Sokağa çıkalım, bir bakalım.

“ÜLKE BİTMİŞ SEN NEDEN BAHSEDİYORSUN”

AKP’li meclis üyesi Mevlüt Ok’un, “Türkiye siyaseti yapmıyoruz. Burası şov yeri değil” sözleri üzerine Başkan Seçer, şu yanıtı verdi:

“Hayat pahalılığından bahsediyorlar. Ne şovu kardeşim! Ülke bitmiş, sen neden bahsediyorsun? Ben Belediye Başkanıyım. Belediye Başkanı gibi davranıyorum. Provoke etmiyorum ortalığı. Bütün halk senin gibi iktidarın nimetlerinden faydalanmıyor. Zor geçiniyor.”

“TÜRKİYE'DEKİ MERKEZİ YÖNETİM EKONOMİYİ İYİ YÖNETEMEMİŞ”

Başkan Seçer, kötü yönetimin sorumluluğunun bürokratlarda olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

*Ortada yatan bir gerçek var; şu anda burada bize halkın durumunu aktarmaya çalışan Sayın Meclis üyelerinin yönetimindeki Türkiye'deki merkezi yönetim, ekonomiyi iyi yönetememiş, ortalıkta dengeler allak bullak olmuş, şu anda Maliye Bakanı, Hazine Bakanı konuşamaz hale gelmiş, bu konuda bir beyanat veremez hale gelmiş.

*Bırakın Sayın Maliye Bakanı, Hazine Bakanı'nı dikkat ederseniz Türkiye'de ortaya çıkan her sorunu bürokratlar konuşur hale gelmiş. Sizler seçilmişsiniz, bunu unutmayın. Buradaki bürokratlar atanmış, buradaki farkınız bu.

*Eğer biraz demokrasi bilinciniz varsa, biraz siyaset bilginiz varsa bu farkı görmeniz lazım. Ortaya çıkan tablo bürokrat sorunu değildir. MESKİ batarsa sorumlusu benim. MESKİ hizmet yapamazsa sorumlusu bürokrat değildir, sorumlusu benim. Ülke batarsa sorumlusu bakanlar değildir. Ülke çökerse sorumlusu atama bakanlar değildir, atama Valiler, Kaymakamlar, bürokratlar değildir.

*Seçilmiş parlamentonun iktidar milletvekilleri ve Cumhurbaşkanıdır. Seçilmiş olan makamlar bunlardır. Şimdi sen buraya oturacaksın, bana akıl vereceksin. Bana akıl niye veriyorsunuz? Aklınızı kendinize saklayın. Üst üste bu zamları yapmayın. ‘İnsanlar çok sıkıntılı. Biz bunu izah edemiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz' deyin.

*Bunu da diyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Yurtiçi üretici fiyat endeksini 36.2 olarak revize etmişsiniz; 9.11'den 36.22'ye çıkarmışsınız.

“UFAK TEFEK TADİLATLARLA 2022 YILINDAKİ TAHRİBATI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORUM”

Ekonomik olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hizmet yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Seçer, şöyle dedi:

“Ben bunun altından nasıl kalkarım diye çaba sarf ediyorum, zam yapmamayı düşünüyorum, zam yapmamak istiyorum ama bütün bu olumsuzluklara rağmen bunu düşünürken ufak tefek tadilatlarla 2022 yılındaki tahribatı örtmeye çalışıyorum, yaramı sarmaya çalışıyorum. Böyle bir şey olmaz yani bu Meclis fesh olsa vallahi rahat edeceğim” dedi.

“GELİN MECLİSİ TEKRAR SEÇİME TAŞIYALIM”

Ülke gündeminde erken genel seçim tartışmaları sürerken, Mersin Büyükşehir Meclisi'ni tekrar seçime taşıma isteğini dile getiren Başkan Seçer, şöyle çağrıda bulundu:

“Siz buna genel seçimde cesaret edemiyorsunuz, gelin Mersin'de Meclisi tekrar seçime taşıyalım. Haydi, hodri meydan. Biz de kurtulalım. Mersin halkı da kurtulsun. Yatırım yapamıyorsun, iş yapamıyorsun. Meclis'te huzurlu çalışamıyorsun. Biz birebir de toplantılar yaptık. O dört duvar arasında konuşulanları burada anlatmak istemiyorum. Siyasi ahlakıma aykırı. Zannedersiniz ki ortalık tozpembe, ‘MESKİ, belediye kötü yönetiliyor, bir Lale Devri yaşanıyor, özel uçaklarımız var, makam arabalarımız var, karun gibi ortada geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Böyle bir şey yok” dedi.

“GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞIN, DÖVİZDEKİ DENGESİZLİĞİN MÜSEBBİBİ BEN DEĞİLİM”

Enflasyon farkının ve fiyat artışlarının, dolardaki, dövizdeki dengesizliğin müsebbibinin kendisi olmadığını kaydeden Seçer, gidişat hakkında şu görüşlere yer verdi:

“Bakkal tabela asmış: ‘Sevgili müşterilerim lütfen benimle kavga etmeyin. Bu zamların raflardaki bu etiketlerin sorumlusu ben değilim' diyor. Ben de size söylüyorum; ‘Sevgili vatandaşlarım, sevgili Meclis üyeleri, lütfen benimle kavga etmeyin. Ortaya çıkan bu enflasyon farkının, bu fiyat artışlarının, girdi maliyetlerindeki artışın, dolardaki, dövizdeki dengesizliğin müsebbibi ben değilim. Benden şapkadan tavşan çıkarmamı beklemeyin. Ben gerçekçi konuşmak zorundayım.”

Genel Kurul'da MESKİ'nin ücret tarifesine ilişkin madde reddedilirken, 2022-2024 Dönemi Bütçe Tasarısı ile oy çokluğuyla kabul edildi.