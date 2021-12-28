Başkana silahlı saldırıda sanıklara istenen ceza belli oldu

Trabzon'un Yomra ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, belediye önünde silahlı saldırıda bulunan ikisi tutuklu toplam 3 sanık hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İsmail AKDUMAN

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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a 11 Haziran 2021 günü, belediye binası önünde makam aracından indiği sırada bir kişi tarafından 5 el ateş edildi. Olayın ardından zanlı kaçarken, Bıyık saldırıyı yara almadan atlattı.

Geniş çaplı soruşturma yapan polis, kısa sürede ateş eden Halit A. ve onu azmettirdiği belirlenen Tolgahan K. ile babası Ayhan K. yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ayhan K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer iki zanlı cezaevine gönderildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcılığı, hazırlanan iddianameyi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

KAÇARKEN KADININ TELEFONUNU ALMIŞ

İddianame de olay anı ve daha sonra sonrası hakkında yer alan ayrıntılar dikkat çekti. Başkan Bıyık’a 5 el ateş ettikten sonra kaçan silahlı saldırganın kaçarken, D.K. adlı kadından “Peşimdeler” diyerek telefonunu aldığı ve birini aradığı ortaya çıktı.

MEKTUP YAZIP İTİRAF ETTİLER

Soruşturma aşamasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Tolgahan K. savcılığa mektup yazarak suçunu itiraf etti.

Mektubunda, saldırıyı kendisinin planladığını anlatan Tolgahan K., Başkan Bıyık’ın vermiş olduğu sözleri tutmaması nedeniyle böyle bir eylem içerisine girdiğini ileri sürdü.

Tetikçilik yapan diğer tutuklu sanık Halit A’da, yazdığı itiraf mektubunda saldırıyı Tolgahan K.’nın kendisine para ve uyuşturucu hap karşılığında yaptığını dile getirdi.

3 SANIĞI DA CEZA İSTENDİ

Savcı saldırgan Halit A.’nın hakkında tasarlayarak 1 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan talep ettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.

Tutuklanan Tolgahan K. ve tutuksuz yargılanan babası Ayhan K. hakkında da azmettirmek suçundan aynı ceza talebinde bulunuldu. Savcı ayrıca, Halit A.’nın kamu malına zarar vermek suçundan da 1 yıldan 6 yıla kadar hapis talep etti.

SOSYAL MEDYA TEHDİTLERİ DE DOSYADA YER ALDI

İddianame, iptal edilen çok amaçlı spor salonu ihalesiyle ilgili sanıkların sosyal medya üzerinden Mustafa Bıyık’a yönelik hakaret içeren tehdit ve hakaret mesajları da yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, ihalenin iptal edilmesinin ardından Ayhan K.’nın oğlu olan şüpheli Tolgahan K. aracılığıyla şüpheli Halit A.’yı azmettirdiği Tolgahan K.’nın olayla ilgili bütün planlamayı yaparak Halit. A.’ya silah temin ettiği ve saldırının yeri ve zamanı hakkında yönlendirme yaptığını ileri sürdü.

Öte yandan olayda kullanılan silahtan çıkan 5 mermiden 4’ünün belediye binasına diğerinin ise banka ATM’sine isabet ettiğini tespit edildi.

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